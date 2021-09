Des policiers supplémentaires pour le commissariat de Montauban

Les effectifs du commissariat de Montauban ont été renforcés par l’arrivée de sept policiers supplémentaires. Une cérémonie s’est tenue en leur honneur, ce mercredi 8 septembre.

Sept policiers supplémentaires ont pris leurs fonctions le premier septembre dernier au commissariat de Montauban. Six d’entre eux sont affectés en brigade de roulement et le septième à l’unité canine. Une cérémonie a été organisée sur place, ce mercredi 8 septembre, en présence de la préfète de Tarn-et-Garonne Chantal Mauchet. L’arrivée de ces renforts fait suite aux annonces du Président de la République Emmanuel Macron, le 19 avril dernier, confirmant le déploiement de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires sur la durée de son quinquennat.

208 agents de police dans le Tarn-et-Garonne

Au total, après l’arbitrage du ministre de l’intérieur Gérald Darmanin, 12 postes de policiers seront ainsi créés dans le Tarn-et-Garonne pour l’année 2021. Ils viennent compléter l’effectif actuel pour atteindre le nombre de 208 agents de police dans le département. 157 sont affectés à la circonscription de sécurité publique de Montauban et 51 à Castelsarrasin.

Source : communiqué de presse