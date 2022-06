Rock, DJ, danse : Le programme de la fête de la musique à Montauban

La 40ème édition nationale de la fête de la musique sera célébrée ce mardi 21 juin à Montauban. Chorale, concerts de rock, sets de DJ régionaux, spectacles familiaux… Tout le programme.

Après deux ans et demi marqués par les restrictions sanitaires, la fête de la Musique fait son grand retour à Montauban ce mardi 21 juin 2022. « Ce sera l’occasion de descendre de nouveau dans les rues de la ville pour chanter, danser et découvrir gratuitement des groupes et artistes, novateurs ou confirmés. Que vous soyez fan de rock, de jazz, d’électro ou encore de danse, vous trouverez forcément votre bonheur, car tous les styles et tous les genres seront mis à l’honneur lors de cet incontournable et populaire événement musical », souligne la municipalité, avant de dévoiler le détail des festivités.

L’heure est à la fête sur l’esplanade des Fontaines

Deux concerts sont programmés sur l’esplanade des Fontaines pour célébrer la fête de la musique. Les six musiciens du groupe Namaz Pamous lanceront les festivités dès 20h30 avec un set rythmé par leurs compositions où se croisent jazz balkanique, swing-manouche et transe méditerranéenne. Après deux heures de spectacle, les artistes du Funky Style Brass prendront place sur la scène en costumes colorés et interprèteront de nombreux titres, festifs comme familiaux.

De la musique dans les rues centre ville

La musique résonnera dans toutes les rues du centre-ville de Montauban ce mardi 21 juin, avec, au programme :

Le Montauban Couleur Tango (danses tango, valse, milonga) à 17h30 dans l’arrière cour de l’Ancien Collège

Nuances Danse School (danses salsa, bachata, kizomba, reggaetone, afro house, afro beat, kuduro, merengue…) et Filippise (jazz, rock) à 19h, puis Double Six Feet à 21 sur l’allée de l’empereur

The Funky Bro’s (funk, soul, reggae), à 19h au numéro 108 du faubourg Lacapelle

Bakuruba (percussions et danses africaines) à 20h à la librairie La Femme Renard, rue de la République

The Patch (reprises rock et compos) à 19h au niveau du numéro 3 de la rue des Carmes

L’école de danse Driss Si Belkacem sera présente pour des initiations aux danses latino, rock et Madison à partir de 20h sur le parvis du théâtre Olympes de Gouges

La Conspirason offrira un “plateau électro” (dub, techno, trance…), avec des DJ de la Région à partir de 17h et jusqu’à 2h au Square Picquart

Chorale et DJ sur la place Lalaque de Montauban

Sur la place Lalaque, au cœur de la ville, la soirée débutera avec un concert des chorales de l’école Ferdinand Buisson et du collège Jean Jaurès. Puis, la fête de la musique se poursuivra avec les prestations du duo latino On Y Va, du duo folk Chez Marcel, puis du trio pop-rock Kash. Enfin, dès 23 heures, un DJ s’installera derrières des platines installées dans la grande Halle de la gare routière pour faire danser les mélomanes jusqu’au bout de la nuit.

Romantisme du Kiosque de l’allée Mortarieu

La classe de jazz du conservatoire de Montauban se produira au kiosque de l’allée Mortarieu à 20 heures. Puis le groupe irlandais Tara’s Folk assurera la suite de la soirée en interprétant une version folk et semi-acoustique des meilleurs titres du groupe de rock Booze Brothers, à l’aide de guitares, accordéons, bodhràns, basses, percussions et flûtes. « Le tout, avec une gestuelle unique », précise la mairie de Montauban.