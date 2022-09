Pourquoi la taxe foncière a augmenté à Montauban ?

La taxe foncière a augmenté de 3,5 % en moyenne cet automne à Montauban. La maire Brigitte Barrèges explique que la Ville n’est pas responsable de cette hausse, liée à l’augmentation des bases d’imposition réévaluées par l’État.

La taxe foncière a augmenté de 3,5 % à Montauban © Ville de Montauban

« De nombreux Montalbanais se sont émus, et à juste titre, de la sensible augmentation de leur taxe foncière. Nous observons en effet en moyenne une hausse de 3,5 % » dans la ville, constate la maire de Montauban Brigitte Barrèges. La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est un impôt local que doivent payer chaque année les propriétaires ou les usufruitiers d’un bien immobilier, c’est-à-dire l’individu qui jouit du bien sans en être propriétaire. Elle est calculée en fonction de la valeur locative du logement et des taux votés par les collectivités territoriales.

La mairie de Montauban « n’est pas responsable de l’augmentation de la taxe foncière »

Or, la Mairie de Montauban explique que si les taux qui ont été « fixés par les collectivités, ville et agglomération, restent inchangés », il n’en est pas de même pour « les bases d’imposition qui sont réévaluées par l’État chaque année dans la loi de Finances, notamment en fonction des prévisions d’inflation. Au plan national, la revalorisation des bases locatives représente par exemple une augmentation de 3,4 % ».

La collectivité n’est donc « pas responsable de l’augmentation de la taxe foncière », insiste Brigitte Barrèges, qui ajoute : « En pleine inflation, toute augmentation, même sensible de l’impôt, a un impact sur les ménages, nous le comprenons. Même si la suppression de la taxe d’habitation vient compenser cette hausse, nous savons que le coût de l’énergie va lourdement impacter le pouvoir d’achat. Ces hausses sont d’autant plus douloureuses pour les contribuables que leur évolution est dissimulée puisqu’elle ne figure pas dans nos avis d’imposition contrairement aux taux votés par les collectivités ».