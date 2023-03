Onze ans après Mohammed Merah, Montauban n’oublie pas ses victimes

Il y a onze ans, le 15 mars 2012, le terroriste Mohammed Merah ôtait la vie à deux militaires parachutistes à Montauban. Une cérémonie était organisée en leur mémoire ce 15 mars 2023 devant la stèle érigée en leur souvenir.

Une cérémonie en hommage aux deux militaires tués par le terroriste Mohammed Merah à Montauban était organisée ce mercredi 15 mars, onze ans après leur assassinat. Elle s’est déroulée devant la stèle érigée en souvenir des deux hommes, là où s’est déroulé le drame.

Les autorités civiles et militaires étaient présentes pour l’occasion. Parmi elles, Catherine Fourcherot, secrétaire générale de la préfecture du Tarn-et-Garonne et sous-préfète de l’arrondissement de Montauban, ou encore Brigitte Barèges, la maire de Montauban. Après la sonnerie aux morts, ils ont fait une minute de silence et chanté la Marseillaise.

Des hommages sur les réseaux sociaux aussi

🔴 Dix ans après les attentats islamistes de Mohamed Merah à Montauban et Toulouse.



➡️ Rendons hommage en ce jour aux victimes de cette barbarie.



➡️ Nous devons nous prémunir pour que cela ne se reproduise plus.



Ni oubli, ni pardon 🇫🇷🌿 pic.twitter.com/11mVNQZcbD — Cedric Torrens (@TorrensCedric) March 15, 2023

Il y a onze ans à Montauban, Abel Chennouf et Mohamed Legouad étaient assassinés par un terroriste islamiste. Parce que militaires français.

J’ai une pensée émue pour leur famille et pour Loïc Liber, leur frère d’armes, grièvement blessé. — Carole Delga (@CaroleDelga) March 15, 2023

Il y a onze ans à Montauban, ville sans laquelle j’ai enseigné, Abel Chennouf et Mohamed Legouad étaient assassinés par Mohammed Merah.



Pensées pour leurs proches et pour Loïc Liber, qui fut grièvement blessé. pic.twitter.com/efYyjM99MY — François Piquemal (@FraPiquemal) March 15, 2023

Le 15 mars 2012, Abel Chennouf et Mohamed Legouad étaient lâchement abattus par un terroriste islamiste à #Montauban. Loïc Liber, lui, était grièvement blessé.



Aujourd’hui, j’ai une pensée pour les victimes et leurs familles. Nous n’oublierons jamais. pic.twitter.com/HOhEvqC49x — Sébastien Vincini 🌹 (@SebVincini) March 15, 2023

En ce 15 mars, pensées pour les militaires Abel Chennouf et Mohamed Legouad victimes du terroriste islamiste Mohammed Merah, à Montauban.



N’oublions jamais leurs visages et les ravages de l’islamisme dans notre pays ! pic.twitter.com/4OIKo045IX — Eric Ciotti (@ECiotti) March 15, 2023

Le passage funeste de Mohammed Merah a Montauban

Une semaine avant d’être abattu par le Raid au cours d’un assaut à Toulouse le 22 mars 2012, le terroriste Mohammed Merah a ôté la vie à deux hommes et blessé un troisième à Montauban, pour la seule raison qu’ils étaient des militaires français.

Ce drame s’est déroulé le 15 mars, peu après 14 heures, devant la caserne du 17e Régiment du génie parachutiste. Mohamed Legouad, 23 ans, et Abel Chennouf, 26 ans, ont perdu la vie. Leur collègue Loïc Liber, 28 ans, a survécu, mais il est resté tétraplégique.

Auparavant, Mohammed Merah avait déjà assassiné Imad Ziaten, un militaire du 1er Régiment du train parachutiste, à Toulouse le 11 mars. Cette fois aussi, il avait spécialement visé un militaire français. Puis, le 19 mars, le terroriste s’en est pris à trois enfants et un professeur dans la cour de récréation de l’école juive Ozar Hatorah à Toulouse.