Montauban se jumelle avec la ville de naissance d’Azaña

Depuis le 28 octobre, Montauban a une nouvelle jumelle : Alcalá de Henares. Cette ville espagnole de la région de Madrid a vu naître le président Manuel Azaña, qui mourra en exil dans la Cité d’Ingres.

La Plaza de Cervantes, à Alcalá de Henares. Crédit photo : Raimundo Pastor / CC BY-SA 3.0.

L’initiative est partie d’une association montalbanaise : “Présence de Manuel Azaña”. Son souhait : rapprocher Alcala de Henares, commune de naissance de Manuel Azaña, et Montauban, où le dernier Président de la république espagnole est mort en exil. Depuis le vendredi 28 octobre c’est chose faite, puisque la maire Brigitte Barèges et son homologue espagnol ont signé un protocole de jumelage.

La nouvelle jumelle de Montauban est située au nord-est de Madrid, et est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle compte environ 205 000 habitants et est aussi connue pour être la ville natale de Miguel de Cervantes, l’auteur du célèbre Don Quichotte.

Partenariat entre Montauban et sa jumelle

« Ce protocole de jumelage favorisera les relations entre les habitants des deux communes, permettra d’organiser des rencontres dans les domaines scolaires et économiques et de promouvoir les actions culturelles, sportives et touristiques », explique la mairie de Montauban dans un communiqué de presse.

Le premier exemple pourrait être la mise en place d’échanges éducatifs au niveau de l’enseignement secondaire. Le lycée montalbanais Antoine Bourdelle souhaite en effet construire un projet avec un lycée de la ville espagnole « dont l’intérêt serait à la fois linguistique, historique et culturel ».

Au delà de cette coopération assez classique entre deux villes jumelles, Montauban et Alcala de Henares vont également procéder à des échanges d’expériences en termes de développement de technologies vertes, et dans le domaine administratif.

Vendredi 4 novembre, la Cité d’Ingres rendra d’ailleurs un hommage à Manuel Azaña. Félix Bolaños García, le ministre espagnol de la Présidence, des relations avec le Parlement et de la Mémoire démocratique, sera présent.