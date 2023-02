La Ville de Montauban cherche des artistes pour la Fête de la musique

La municipalité de Montauban lance un appel à candidatures pour les artistes souhaitant participer à la prochaine Fête de la musique. Artiste solo, chanteurs en duo, électro, classique… tout le monde est invité.

La municipalité de Montauban lance un appel à candidatures pour les artistes souhaitant participer à la prochaine Fête de la musique. Photo d’illustration. Crédit photo pxfuel CC

Qui osera monter sur scène ? Les inscriptions pour les artistes souhaitant participer à la prochaine édition de la Fête de la musique à Montauban, en Tarn-et-Garonne, sont ouvertes. La municipalité lance en ce début février un appel à candidatures pour l’occasion.

Artiste solo, chanteurs en duo, électro, classique… La Ville de Montauban invite les artistes à « apporter leur pierre à l’édifice et rendre cette soirée inoubliable ! ». Elle met « un point d’honneur à faire de cette fête musicale un moment de partage et de convivialité, en proposant une programmation et des animations variées pour les Montalbanais ».

Faire de la Fête de la musique à Montauban un moment privilégié

« La Fête de la musique a été fixée à une date unique et symbolique, le 21 juin, jour du solstice d’été. Grande manifestation populaire, gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux ou professionnels, elle célèbre la musique vivante et met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales et tous les genres musicaux », rappelle la Mairie de Montauban.

Depuis sa création par le ministère de la Culture, en 1982, la Fête de la musique s’est fait une place dans le calendrier. Les communes rurales et les petites, moyennes ou grandes villes de France s’investissent pour faire du 21 juin un moment privilégié pour leurs habitants.

Informations pratiques : les artistes sont invités à remplir une fiche de participation disponible en ligne en cliquant ici. Elle est à retourner avant le 31 mars 2023.