Grève du 7 mars : les perturbations prévues à Montauban

La grève de ce mardi 7 mars va entraîner des perturbations dans les écoles, crèches et transports de Montauban. Voici à quoi il faut s’attendre.

En tout, 20 écoles de Montauban sont touchées par la grève du 7 mars © I.Clio / wikimedia commons

Ecoles, crèches et transports seront impactés. Les principales organisations syndicales ont appelé à une nouvelle journée de grève et de manifestations contre le projet de réforme des retraites a lieu ce mardi 7 mars. Une sixième mobilisation nationale qui va entraîner des perturbations à Montauban, notamment dans les établissements scolaires. En effet, 20 écoles maternelles et primaires seront touchées par la grève dans la cité d’Ingres.

Un service minimum d’accueil maintenu dans trois écoles

« La collectivité maintiendra un service minimum d’accueil dans ses établissements scolaires », assure la Ville. Ce service minimum d’accueil sera assuré dans trois écoles : Gorges Sand, Alexandre 1er et celle du Centre 5. « Les familles concernées par ce service minimum d’accueil ont reçu un mail pour les informer de l’école d’accueil », assure la Mairie. L’accueil périscolaire est maintenu. Le repas en cantine également, mais dans une formule aménagée.

Quelles perturbations dans les crèches de Montauban ?

En plus des écoles, la grève va entraîner des perturbations dans les crèches de Montauban ce 7 mars. Seulement quatre seront ouvertes normalement. Il s’agit des crèches Galop’Ingres, Enfants d’Olympe, Pom d’Api à Bressols et la crèche familiale. Dans toutes les autres, des perturbations sont à prévoir.

En effet, la crèche le Manège Enchanté sera fermée entre 11h et 13h et celle des coccinelles à Escatalens sera ouverte en amplitude réduite de 8h à 18h. La crèche Arc en Ciel ouvrira deux sections sur trois et celle des grands sera fermée. La crèche Petit Prince aussi mais la section des grands fermera dès 13h. Enfin, la crèche Farandole sera fermée toute la journée.

Les transports seront aussi impactés par la grève

En ce qui concerne les transports, l’offre est maintenue toutes les lignes seront assurées à Montauban. Mais la Ville annonce « de très fortes perturbations de circulation » toute la journée sur l’ensemble des services à cause de la grève et de la manifestation. « N’hésitez pas à reporter ultérieurement vos déplacements non urgents », conseille la mairie. Pour plus d’informations sur les perturbations de trafic, rendez-vous sur le site des transports montalbanais.