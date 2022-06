Tarn-et-Garonne. La ville de Moissac se plonge aux temps de Molière 

La ville de Moissac dans le Tarn-et-Garonne devient le théâtre historique le temps d’un week-end. Pendant deux jours, la ville et l’association pour l’histoire vivante rendent hommage à Molière.

Tout au long du week-end, les artistes invités animeront les rues de la Moissac. Trois compagnies se relaient tout autour de l’abbatiale. (Illustration : Affiche Molière en son temps)

Musique, acrobatie, comédie et théâtre… Le programme de « Molière en son temps » plonge Moissac 400 ans en arrière. Le samedi 18 et dimanche 19 juin 2022, la ville de Moissac et l’association pour l’histoire vivante organisent le premier chapitre de cet hommage au célèbre dramaturge. La ville retrouve alors un décor du XVIIe et XVIIIe siècle. Pendant deux jours, de nombreux rendez-vous sont proposés sur le parvis et autour de l’abbatiale de Moissac dans le Tarn-et-Garonne.

La programmation de « Molière en son temps » à Moissac

Tout au long du week-end, les artistes invités animeront les rues de la Moissac. Trois compagnies se relaient tout autour de l’abbatiale. Parmi elles figure L’illustre Compagnie. Le groupe de musiciens est passionné par les musiques d’époque. Au programme : musiques des XVIIe et XVIIIe siècles, acrobaties et jongle. Le public pourra les découvrir sur le parvis de l’abbatiale aux horaires suivants : le samedi de 17h à 17h30 et de 19h à 19h30 ; et le dimanche de 11h à 11h30, de 13h à 13h30, de 15h à 15h30 et de 17h à 17h30.

La petite Flambe viendra les compléter. Comme le décrit le programme : « quatre personnages masqués jouent des airs français, espagnols et italiens, d’une période historique allant de la Renaissance à l’époque baroque ». Ce groupe sera sur le parvis de l’abbatiale de 18h à 18h30 et de 20h à 20h30 le samedi et de 12h à 12h30, 13h30 à 14h, de 15h30 à 16h et de 17h30 à 18h le dimanche.

Le dernier groupe à animer les rues de Moissac est Sembadelle. Sous forme de théâtre de rue, les acteurs racontent l’histoire d’une jeune fille souhaitant se marier. Son père, lui, ne le souhaite pas, la nourrice est prête à comploter et trois médecins s’amusent à prendre le public à partie. Le samedi, il reste un spectacle de 21h à 21h30, puis le dimanche deux formats s’offrent au public. De 14h à 14h30, la troupe déambulera dans les rues de Moissac. Puis elle se produira en spectacle de 11h30 à 12h et de 16h à 16h30.