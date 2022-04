Tarn-et-Garonne. Le maire de Moissac, Romain Lopez, ne sera pas candidat aux législatives

Le maire d’extrême droite de Moissac, Romain Lopez, a annoncé qu’il ne sera pas candidat aux élections législatives de juin 2022. Il aurait été approché aussi bien par le Rassemblement national que par Les républicains.

Le maire de Moissac, Romain Lopez. Crédit photo : Romain Lopez/facebook – capture d’écran

Qui sera sur la ligne de départ du « troisième tour » ? Le maire de Moissac, Romain Lopez (DVD, ex-RN), a annoncé dans une vidéo publiée sur un réseau social qu’il ne sera pas candidat aux élections législatives de juin 2022.

« Depuis plusieurs mois, de nombreuses personnes du Rassemblement national, mais aussi des Républicains et des élus locaux m’ont sollicité pour me présenter aux législatives parce qu’ils considèrent que je suis le mieux à même de battre Sylvia Pinel (députée dans la 2e circonscription du Tarn-et-Garonne depuis 2007, ndlr) », raconte Romain Lopez. « Ils ont peut-être raison. Cependant, mon cœur est moissagais. Je me suis engagé avec mon équipe pour relever notre ville de Moissac en juillet 2020. Mon seul objectif, c’est Moissac et les Moissagais d’abord. »

« Effectivement, ça peut être intéressant d’être député », poursuit le maire de Moissac. « Mais je considère qu’il faut, parce que je fais partie d’une nouvelle génération, faire de la politique autrement, et arrêter d’essayer de glaner tel ou tel mandat dès que celui-ci se présente. J’ai une mission. Je dois aller au bout de cette mission avec l’ensemble de mon équipe. C’est pour cette raison que je ne me présenterais pas aux élections législatives. »

Il convient de rappeler que Romain Lopez a été élu maire de Moissac en 2020 avec l’étiquette du Rassemblement national. Toutefois, il a choisi de soutenir Eric Zemmour à l’occasion de l’élection présidentielle. Le parti du polémiste, Reconquête !, souhaite former une alliance avec celui de Marine Le Pen en vue des élections législatives. Mais elle est difficilement envisageable, à entendre plusieurs cadres du Rassemblement national.