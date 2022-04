Les intentions d’embauche en baisse dans le Tarn-et-Garonne

Pôle emploi Occitanie a présenté mercredi 6 avril une enquête annuelle sur les besoins en main-d’œuvre montrant que le Tarn-et-Garonne est le seul département en Occitanie où les intentions d’embauche baissent.

Le secteur agricole, et notamment la viticulture, est celui qui embauche le plus dans le Tarn-et-Garonne © Pixabay

Comme chaque année, Pôle emploi Occitanie a présenté son enquête sur les besoins en main-d’œuvre dans la région, mercredi 6 avril. Si tous les départements de la région enregistrent une hausse des intentions d’embauche, ce n’est pas le cas du Tarn-et-Garonne. 14 870 projets de recrutement ont été mis en avant par les entreprises du département, soit une part de 5 % à l’échelle régionale. Cela représente une baisse de 2 % par rapport à 2021, soit 300 projets de recrutement en moins.

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi dans le Tarn-et-Garonne est également en baisse. Il s’élevait à 26 080 fin 2021, un chiffre en baisse de 2,5 % par rapport au troisième trimestre.

Le secteur agricole est celui qui embauche le plus dans le département, avec une forte demande d’agriculteurs salariés, de viticulteurs et d’arboriculteurs. Suivent ensuite les ouvriers non qualifiés de l’emballage et les manutentionnaires. Et ce sont plus particulièrement les petites entreprises qui sont en recherche de main-d’œuvre. En effet, 55 % des intentions d’embauche émanent d’établissements de moins de 10 salariés.

Le Tarn-et-Garonne recherche des saisonniers

L’étude menée par Pôle emploi montre que c’est sur le bassin de Montauban que les intentions d’embauche sont les plus importantes, avec 9 050 projets de recrutement. Elle confirme aussi la place importante que prend la saisonnalité dans les projets de recrutement dans le Tarn-et-Garonne. Les emplois saisonniers représentent 58,2 % des projets de recrutement. C’est le plus haut total de toute l’Occitanie (40,7 % au niveau régional). Il représente plus de 75 % des 5 820 intentions d’embauche pour le bassin de Castelsarrasin.

À l’échelle régionale, Pôle emploi Occitanie a annoncé une hausse de 12,3 % des projets de recrutement par rapport à 2021, avec 277 010 intentions déclarées par 39 500 entreprises. 60 % des besoins en main-d’œuvre dans la région concernent le secteur des services, 16 % celui de l’agriculture et 13 % pour le secteur du commerce.

Elioth Salmon