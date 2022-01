Intempéries : toutes les routes du Tarn-et-Garonne sont désormais rouvertes

Les dégâts sont nombreux dans le Tarn-et-Garonne suite aux intempéries qui ont frappé les départements de l’Est de l’Occitanie en début de semaine mais l’ensemble du réseau routier est désormais ouvert.

Comme tous les départements de l’Est de l’Occitanie, le Tarn-et-Garonne a été frappé par de violentes intempéries en début de semaine. Les crues de la Garonne et de ses affluents ont notamment provoqué de nombreux dégâts. Ce jeudi 13 janvier, le département était encore placé en vigilance “orange” pour risques de crues. Il est désormais passé en vigilance “jaune”. Ce qui annonce peu à peu un retour à la normale.

Une trentaine d’agents du Conseil départemental poursuivent encore leurs opérations pour tenter de déblayer les routes des déchets et encombrants emportés par les eaux, mais l’ensemble du réseau routier est désormais ouvert à la circulation.

Suite à la décrue, le #tarnetgaronne descend en vigilance jaune crues et inondations. Depuis 17h30 ce soir, l’ensemble du réseau routier départemental est maintenant ouvert à la circulation. ➕ d'infos 0 800 390 677 ou https://t.co/pMUn5XqFgj pic.twitter.com/pLL8sKjPsT — Tarn-et-Garonne (@tarnetgaronne82) January 13, 2022

Un seul axe encore fermé dans le Tarn-et-Garonne

Sur une portion de la route départementale 77 (RD77), comprise entre Mas-Grenier et Monbéqui, la chaussée s’est complètement effondrée à cause des courants générés par la crue de la Garonne. La route est encore fermée aujourd’hui et des travaux d’urgence ont été lancés pour tenter de rétablir au plus vite la circulation.

Par ailleurs, la RD 14 entre Castelsarrasin et Cordes-Tolosannes, la RD 12 entre Castelsarrasin et Saint-Agnan, la RD 953 entre Valence-d’Agen et Saint-Loup, la RD 928 à hauteur de Beaumont de Lomagne et la RD 113 à hauteur de Maubec, qui étaient fermées encore hier, sont de nouveau ouvertes aux automobilistes.

Attention au verglas sur les routes du Tarn-et-Garonne ce week-end

Ce week-end, les températures vont fortement baisser dans le Tarn-et-Garonne. Météo France annonce qu’elles seront négatives pendant la nuit, allant jusqu’à -5 à -6 degrés, et pouvant être accompagnées de brouillards givrants. « Les agents procèdent chaque matin à des opérations de salage afin de sécuriser au mieux les routes », explique le Département, qui appelle l’ensemble des automobilistes à rester vigilant, à respecter la signalétique routière temporaire et à avoir une vitesse de conduite adaptée pour éviter tout accident.

Il est possible de suivre en temps réel les conditions de circulation grâce à la page “Inforoute”, tenue par le Département du Tarn-et-Garonne, ainsi que le numéro vert 0 800 39 06 77.