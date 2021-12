Covid-19. L’obligation du port du masque prolongée dans le Tarn-et-Garonne

L’obligation de porter le masque de protection contre la Covid-19 est prolongée jusqu’au 2 février dans le Tarn-et-Garonne. Des mesures spécifiques seront mises en place pour le Nouvel An.

Pour un mois de plus. Porter le masque contre la Covid-19 restera obligatoire sur le territoire du département du Tarn-et-Garonne jusqu’au 2 février, selon un nouvel arrêté préfectoral. L’obligation est déjà en vigueur depuis un mois, mais l’arrêté qui l’impose prend fin le 2 janvier.

Pour justifier cette décision, la préfecture pointe la dégradation constante de la situation sanitaire. Selon le bulletin de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie publié mardi 28 décembre, le taux d’incidence atteint 483 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants dans le département.

Dans le détail, l’obligation du port du masque s’applique sur la voie publique pour toute personne de 11 ans et plus “sur l’ensemble du département du Tarn-et-Garonne, dans les lieux qui ne permettent pas d’écarter le risque de regroupement et d’observer une distanciation physique”, selon la préfecture. Sont cités en exemple les marchés de plein vent, les marchés de Noël, les brocantes, les vide-greniers, les ventes au déballage, les fêtes foraines, les abords des gares et des abribus et les files d’attente.

Le port du masque de protection est également obligatoire “à proximité immédiate des entrées et des sorties des établissements scolaires ainsi qu’aux abords immédiats des arrêts de transports en commun et de transports scolaires, dans le département du Tarn-et-Garonne” d’après l’arrêté.

Il est aussi obligatoire tous les jours de 8 heures à minuit dans les communes de Montauban, Castelsarrasin et Moissac. C’est aussi le cas dans les établissements recevant du public (ERP) clos ou ouverts pour les événements soumis à passe sanitaire dans toutes les communes du département et dans les cours de récréation de tous les établissements scolaires du département à compter de l’école élémentaire, pour tous les personnels et tous les élèves de six ans et plus.

Par ailleurs, des mesures particulaires sont prises à l’occasion du Nouvel An. Du 31 décembre au 2 janvier inclus, sont interdits dans tout le département du Tarn-et-Garonne les regroupements et la consommation d’alcool sur la voie publique ainsi que les activités dansantes dans les établissements recevant du public.