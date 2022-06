Voici le top des prénoms de bébé en 2021 en Tarn-et-Garonne

L’Insee a dévoilé le classement des prénoms les plus donnés à des bébés en 2021 en Tarn-et-Garonne. Léo et Jade sont en tête.

À l’heure de choisir le prénom d’un nouveau-né, il y a deux écoles. Certains parents choisissent l’originalité, alors que d’autres se tournent vers des appellations plus classiques, voir indémodables. D’ailleurs, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié lundi 20 juin la liste des prénoms les plus donnés aux bébés en 2021 dans chaque département français, dont le Tarn-et-Garonne.

Chez les garçons, comme en Haute-Garonne, Léo est le prénom le plus attribué en Tarn-et-Garonne en 2021. Au détail près qu’il y a bien moins de naissances dans ce département. Ce prénom a été donné à 14 nouveau-nés, tout comme Maël. Viennent ensuite Arthur, Gabriel, Louis et Noah pour 12 bébés. Puis Ethan, Gabin et Léon pour 11 enfants.

Du côté des filles, Jade est en haut du podium des prénoms les plus donnés aux bébés né en 2021, comme en Haute-Garonne, avec 14 attributions. Ce prénom est exæquo avec Rose. Vient ensuite Julia, donné à 12 petites filles. Ce prénom est suivi par Alice et Ambre, qui ont été donnés à 11 bébés.

Au niveau national, Gabriel, Léo et Raphaël forment le trio de tête chez les garçons. Du côté des filles, il est composé par Jade, Louise et Emma.

Le top 10 des prénoms de bébés en Tarn-et-Garonne en 2021 chez les garçons

1. Léo : 14

2. Maël : 14

3. Arthur : 12

4. Gabriel : 12

5. Louis : 12

6. Noah : 12

7. Ethan : 11

8. Gabin : 11

9. Léon : 11

10. Jules : 10

Le top 10 des prénoms les plus donnés aux filles nées en Tarn-et-Garonne en 2021

1. Jade : 14

2. Rose : 14

3. Julia : 12

4. Alice : 11

5. Ambre : 11

6. Giulia : 9

7. Lou : 9

8. Lyana: 9

9. Mia : 9

10. Victoria : 9