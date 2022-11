Tarn-et-Garonne. Inquiétante augmentation de la violence dans le rugby chez les jeunes

Le Comité départemental de rugby du Tarn-et-Garonne tire la sonnette d’alarme à propos des incivilités et de la violence au bord des terrains de rugby des jeunes.

Le Comité départemental de rugby du Tarn-et-Garonne s’inquiète de la violence au bord des terrains de rugby des jeunes. CC Hiro

C’est un phénomène qui inquiète de plus en plus. Celui de la recrudescence des incivilités et violences sur et au bord des terrains et notamment lors des rencontres des équipes jeunes U16 et U19 en Tarn-et-Garonne. Les acteurs du rugby dans le département se sont retrouvés lundi 7 novembre pour une réunion dans les locaux du Comité départemental de rugby du Tarn-et-Garonne qui tire la sonnette d’alarme. La Ligue Occitanie de rugby était associée à cette rencontre.

Tolérance zéro pour le comité du rugby en Tarn-et-Garonne

« Tous les clubs du département en charge de groupes cadets et/ou juniors ont été conviés à cette réunion par l’intermédiaire de leurs éducateurs et présidents. Une réunion qui a permis à l’ensemble des participants de prendre la parole et de partager son expérience du terrain », fait savoir le comité départemental dans une publication sur ses réseaux sociaux. « Le constat est là, notre société a changé et désormais le rugby est, lui aussi, de plus en plus impacté par des comportements inadéquats et intolérables. Chez les jeunes, c’est 70% d’éducation pour 30% de rugby. »

« La tâche est ardue, mais le comité départemental, à l’image de la Fédération française de rugby prônant zéro tolérance à la violence, est déterminé à combattre ce fléau et mettre en place des actions pour lutter contre ce genre de comportements, ce comme ce fut fait il y a trois ans suite à des débordements au cours des tournois des écoles de rugby », appuie le comité.

Le respect, une « valeur indispensable au rugby »

Il faut noter qu’il ne se passe pas une journée sans incident. Ils viennent de certains parents, accompagnants et même parfois des bancs de touche. Les cibles sont souvent les arbitres et les représentants fédéraux.

« Rappelons que parmi toutes les valeurs indispensables au rugby, le respect en est le socle et qu’il est de notre responsabilité à chacun de relever tout manquement à ce principe », conclut le Comité départemental de rugby du Tarn-et-Garonne.