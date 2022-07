Dans le Tarn-et-Garonne, les accidents de la route sont en hausse au premier semestre 2022. En cause : une recrudescence des comportements à risque.

Le Tarn-et-Garonne est depuis plusieurs années à la sixième place des départements les plus accidentogènes. Il risque de conserver ce rang en 2022. « L’accidentalité routière affiche une tendance à la hausse dans le département », souligne la préfecture du Tarn-et-Garonne dans un communiqué.

En effet, neuf personnes ont été tuées sur les routes du département lors de ces six premiers mois de l’année contre huit sur la même période en 2021. « Depuis le 1er juillet, quatre accidents mortels sont survenus ce qui porte à 13 le nombre de tués sur les routes depuis le début de l’année », précisent les services de l’Etat.

Les accidents de la route en augmentation de 47,5 %

Les accidents corporels de la circulation et les personnes blessées sont également en hausse dans le Tarn-et-Garonne. Il y en a eu respectivement 90 et 110 au premier semestre en 2022, contre 61 et 81 à la même période l’année dernière. Cela représente une augmentation de 47,5 % et 35,8 %.

Une recrudescence des comportements à risque serait en cause. « Cette situation traduit un relâchement des comportements des automobilistes, la vitesse, l’alcool, les stupéfiants et le défaut d’attention constituant les principaux facteurs de risques », indiquent les services de l’Etat dans leur communiqué.

Davantage de contrôles dans le Tarn-et-Garonne cet été

Pour le prouver, la préfecture cite une hausse du nombre d’infractions relevées par les radars. Ils ont effectivement réalisé 41 819 flashs au premier semestre 2022 contre 30 043 au premier semestre 2021. Face à cette hausse de l’accidentalité routière, la préfecture du Tarn-et-Garonne en appelle à la responsabilité de chacun.

Les services de l’Etat dans le département ont par ailleurs demandé aux forces de sécurité intérieure de mettre en œuvre des actions de contrôle renforcées tout au long de l’été. Ces opérations de contrôle auront notamment lieu en fin de soirée et en sortie des établissements de nuit.