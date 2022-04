Un premier bilan des dégâts provoqué par le gel sur l’agriculture en Tarn-et-Garonne

Une semaine après la vague de froid et le gel qui ont frappé le Tarn-et-Garonne, l’heure est venue de faire un premier bilan pour le monde de l’agriculture.

L’Occitanie est la région de France qui cultive le plus en agriculture biologique © pixabay

L’ampleur des dégâts est encore incertaine. Une semaine après la vague de froid et le gel qui ont frappé le Tarn-et-Garonne, les exploitations agricoles établissent un premier bilan des pertes. Dès le 7 avril, la préfète du département s’est réunie en ce sens avec des représentants de la filière. Une cellule de suivie de la crise a été mise en place.

« Même s’il est trop tôt pour établir un bilan précis, les premiers constats révèlent d’importants dommages sur les productions fruitières, en particulier sur les fruits à noyau. Sur les autres productions, l’estimation des dommages sera conduite au cours de la saison », indique la préfecture du Tarn-et-Garonne dans un communiqué. « Le Tarn-et-Garonne est le 1er département producteur, au niveau national, en pommes de table et kiwis, et le 2e en prunes, noisettes et raisin de table ».

En déplacement en Tarn-et-Garonne, le premier ministre Jean Castex a annoncé plusieurs mesures en soutien à l’agriculture, comme l’attribution d’un fonds d’urgence pour les exploitations les plus touchées, le dispositif calamité accéléré et adapté à l’ampleur du sinistre, et la prise en charge des cotisations sociales Mutuelle sociale agricole (MSA).

En Tarn-et-Garonne, « la procédure des calamités est engagée pour l’arboriculture sans attendre. Une mission d’enquête se déplacera sur le terrain dans la semaine du 19 avril pour faire un premier état des lieux de la situation », annonce la préfecture. « Les évaluations précises par exploitation seront réalisées dès le mois de mai. »