Le Tarn-et-Garonne a créé un éco-pâturage à Verdun-sur-Garonne

Le Département du Tarn-et-Garonne a mis en place un éco-pâturage sur l’île de Labreille à Verdun-sur-Garonne. Une vingtaine de brebis entretiendra ce site pour « préserver la biodiversité ».

Un éco-pâturage vient de voir le jour dans la commune de Verdun-sur-Garonne. Il a pris place sur l’Espace naturel sensible (ENS), milieu qui présente un intérêt écologique, patrimonial ou paysager, de l’île de Labreille. Pour information, l’éco-pâturage est un mode d’entretien écologique des espaces naturels par le pâturage d’animaux herbivores. Une vingtaine de brebis s’est ainsi installée sur l’île de Labreille.

La mission de ce troupeau d’herbivores est conséquente. Il devra en effet « entretenir une prairie de 30 hectares ». « Les brebis bénéficient de conditions d’accueil optimales avec un abri, un abreuvoir et des clôtures. Le troupeau va être amené à tourner sur les parcelles pour optimiser la pression sur les pâturages », précise le Département du Tarn-et-Garonne sur son site Internet.

En entretenant cette prairie, les brebis vont participer à créer « avec le couvert forestier attenant un abri favorable au développement de la biodiversité ». Le Département veut effectivement « préserver la biodiversité et valoriser ces espaces tout en y facilitant une ouverture maîtrisée au public ». Les services de la collectivité comptent ainsi déployer sur les sentiers de l’île une signalétique informative et pédagogique à destination du grand public et des scolaires.

« L’île de Labreille, déjà bien fréquentée par les populations locales, représente un milieu privilégié pour la découverte du fleuve Garonne et de ses milieux associés », souligne le Conseil départemental du Tarn-et-Garonne. En plus du troupeau de brebis, des abeilles vont rejoindre le site. Plusieurs ruches seront en effet bientôt installées sur cet Espace naturel sensible.