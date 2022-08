Canicule. La chaleur s’intensifie en Tarn-et-Garonne

Face aux fortes chaleurs, le Tarn-et-Garonne est placé en vigilance jaune par Météo-France. Mais la vigilance orange n’est pas loin.

Le mercure continue à monter. Face aux fortes chaleurs, le Tarn-et-Garonne est placé en vigilance orange par Météo-France depuis l’après-midi du lundi 1er août. Mais un passage à l’orange est prévisible. Le département a déjà basculé en orange sur la carte publiée par La chaîne météo. Il est attendu 37 °C dans l’après-midi du mardi 2 août à Montauban.

Une nouvelle vague de chaleur touche la France à partir de ce lundi 1er août. Il s’agit de la troisième de cette saison estivale 2022. Elle s’installe par le sud du pays et s’étendra progressivement à la majeure partie du pays. Cet épisode de chaleur atteindra son apogée mercredi et jeudi, puis s’atténuera dans le Nord, mais devrait persister durant quelques jours dans le Sud.

#canicule 🌡️🥵 Notre alerte météo évolue avec la progression des fortes chaleurs vers la Loire et le nord-est. Certains départements du sud-ouest vont entrer dans les seuils de canicule, après la vallée du Rhône et le Languedoc-Roussillon. https://t.co/aNgnAp8KNh — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 2, 2022

Un dôme de chaleur s’installe sur le pays

Dans son dernier bulletin météorologique, Météo France écrit que « La chaleur s’intensifie à nouveau, le niveau des températures va augmenter progressivement. Ce mardi, elles seront stables dans le Sud-est, mais gagneront deux degrés sur le Sud-ouest. Cette forte chaleur va s’étendre mardi et mercredi sur de nombreuses régions. À l’échelle de la France, le pic de chaleur est attendu à cheval entre mercredi et jeudi avec des maximales souvent supérieures ou égales à 35 °C et des pointes à 39 ou 40 degrés sur le Sud-ouest.»

Selon La chaîne météo, « Cette vague de chaleur est liée à la mise en place d’un nouveau dôme de chaleur étiré du Maghreb à la France. C’est donc de l’air saharien qui stagnera sur nos régions, avec des risques importants de pollution et de risques de départs de feux. »

La préfecture du Tarn-et-Garonne rappelle les bons gestes pendant les fortes chaleurs

Face aux fortes chaleurs, la préfecture du Tarn-et-Garonne rappelle quelques bonnes pratiques à avoir en cette période. Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif. Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool. Évitez les activités physiques et sportives aux heures les plus chaudes (12h -16h) et en plein soleil. Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide.