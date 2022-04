Une start-up de Labège met en place un congé menstruel

Les salariées de la start-up Louis, basée à Labège, bénéficient d’un jour de congé menstruel depuis le 8 mars dernier, qui correspond à la Journée internationale des droits des femmes.

CC Pixnio

La nouveauté a été symboliquement mise en place le 8 mars dernier à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Les salariées de la start-up Louis, basée à Labège, disposent désormais d’un jour de congé menstruel par mois. Cette initiative, proposée par des employés, doit favoriser le bien-être au travail.

Elle vise également à renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes. « On a des personnes qui tous les mois devaient poser une journée de leurs congés payés personnels, donc on s’est dit que ce n’était pas équitable du tout. Les femmes se retrouvaient avec un jour de moins que tout le reste de l’entreprise, donc il s’agissait juste de faire un rééquilibrage », estime Manu, un salarié de l’entreprise, au micro d’Europe 1.

Un avantage également économique pour la start-up de Labège

Mais la démarche a également une visée économique pour l’entreprise spécialisée dans la conception et la production de meubles de bureau en bois. Les femmes, qui représentent presque la moitié de l’effectif de Louis, ont parfois des règles douloureuses. Or, elles font un travail physique et se trouvent occasionnellement contraintes d’abandonner leur journée de service en cours de route.

« Si on est très pragmatique, ça nous permet d’éviter les imprévus. Parce que si une personne vient travailler deux heures, ne sent pas bien et doit rentrer chez elle, au final, on a une personne qui manque et on prend du retard. Si on sait à l’avance que quelqu’un ne sera pas là, on peut adapter notre planning de production et c’est un gain énorme », raconte Thomas Devineaux, directeur général de Louis, sur Europe 1.

Il convient de noter que l’ouverture de ce congé menstruel n’a pas donné lieu à des abus. Pour l’heure, aucune salariée de cette start-up de Labège n’a demandé à profiter de cet avantage. L’entreprise fera un bilan de cette initiative en fin d’année.