Les 5 trails à ne pas manquer au mois de juillet en Occitanie

Une descente en parapente, une course sur les plateaux calcaires du Quercy, une ligne d’arrivée au coeur de la vallée du Val D’Azun… Voici une sélection de 5 trails à réaliser pendant le mois de juillet dans les différents départements d’Occitanie.

Défi de la Pouncho dans l’Aveyron

Le défi de la Pouncho, organisé à Millau dans l’Aveyron, propose cinq formats d’épreuves dans cinq disciplines différentes, à savoir : la course à pied, le vélo, le ski roue (ou roller), le trail ou le trail avec descente en parapente.

Pour ce qui est des épreuves, les participants peuvent réaliser une ascension simple du sommet de la Pouncho d’Agast au coeur du parc naturel des Grands Causses, par la route (8,5 kilomètres) ou par le parcours trail (2,5 kilomètres). De même, ils peuvent choisir de faire deux, trois ou quatre ascensions dans la journée, en solo ou à plusieurs. Le dernier parcours consiste à effectuer quatre montées sur le sommet, puis le même nombre de descentes en parapente.

Infos pratiques : Défi de la Pouncho, départ à Millau, Aveyron. Le 14 juillet à partir de 8h30 selon les formats de courses. Inscriptions en ligne, de 15 à 60 euros.

Le Trail des Bartàs au coeur de l’Occitanie

La cinquième édition du Trail des Bartàs s’organise à Teillet, dans le Tarn. Deux parcours sont proposés aux coureurs. Le premier, de 12 kilomètres, a lieu autour du lac de Razisse avec un dénivelé positif (D+) de 450 mètres. Les participants longent les berges du plan d’eau pour atteindre les ruines du château de Grandval et traverser un barrage qui permet de rejoindre l’autre rive du lac.

Le second, de 19 kilomètres, emprunte le même parcours, puis se poursuit dans la vallée de la rivière Dadou, au pied des falaises, avec un dénivelé positif de 760 mètres. En guise de récompense, les sportifs et leurs accompagnants pourront déguster un aligot, accompagné de saucisse, à leur arrivée.

Infos pratiques : Trail des Bartàs, départ à Teillet, Tarn. Le 14 juillet à partir de 9h. Inscriptions en ligne de 10 à 12 euros, ou sur place le jour de l’événement, de 12 à 14 euros.

Trail du Lou dans le Tarn-et-Garonne

« Réveille la bête qui est en toi », insistent les organisateurs de la quatrième édition du trail du Lou, organisé dans le hameau de Loubéjac, à 10 kilomètres de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Cet événement propose trois parcours, adaptés aux amateurs comme aux plus sportifs. Une randonnée de 8 kilomètres, ouverte à tous, permet d’admirer les paysages offerts par les plateaux calcaires du Quercy.

Le trail “Bêta”, de 15 kilomètres (500 mètres de D+) propose au plus grand nombre de se challenger à travers les chemins escarpés, éloignés des routes goudronnées. Enfin, le trail “Alpha” est réservé aux sportifs aguerris. Les montées et les descentes (1 000 mètres de D+) s’enchaînent sur 25 kilomètres de parcours. Il représente une étape qualificative pour le championnat de France de trail XS (court) qui se déroulera en 2023.

Infos pratiques : Trail du Lou, départ à la salle des fêtes de Loubéjac, Tarn-et-Garonne. Le 14 juillet, à partir de 8h30. Inscriptions en ligne, de 2 à 25 euros.

Gabizos Trail au sud de l’Occitanie

Trois parcours sont proposés pour la prochaine édition du Gabizos Trail, organisé depuis le village d’Arrens-Marsous, au cœur de la vallée pyrénéenne du Val d’Azun.

La première course, intitulée “Gabizos Sky Race” réalise une boucle de 31 kilomètres à travers le Val d’Azun et la vallée d’Ossau jusqu’au pic de Sanctus, à 2 480 mètres d’altitude, pour redescendre par le tracé du GR10.

La deuxième, “Tuque d’Arrens” est beaucoup plus courte (11,5 kilomètres). Elle suit les chemins autrefois empruntés par les bergers entre le Val d’Azun, les vallées d’Arrens et d’Estaing. Enfin, la “Mini Tuque”, de 5,6 kilomètres, embrasse le même tracé mais les sportifs coupent à travers la montagne pour revenir au village, point d’arrivée, où se seront installés les producteurs du marché et les stands de restauration.

Infos pratiques : Gabizos Trail, départ à Arrens-Marsous, Hautes-Pyrénées. Le 23 juillet à partir de 8h. Inscriptions en ligne, de 12 à 38 euros.

Trail de Puisserguier dans l’Hérault

Le Trail de Puisserguier a lieu dans le village éponyme de l’Hérault à la fin du mois de juillet. Le premier parcours fait 8 kilomètres pour 250 mètres de dénivelé positif. Le second, plus long, fait 14 kilomètres pour 380 mètres de dénivelé positif. Le départ est donné en soirée depuis le centre de la commune, ce qui permettra aux sportifs de ne pas subir les fortes chaleurs des après-midi d’été.

À la fin de la course, des douches, des repas et des boissons, comprenant des bières de la brasserie héraultaise La gorge fraîche, seront proposés aux coureurs et leurs accompagnants. L’événement sera suivi d’un concert du groupe biterrois Goulamas’k sur la place du village, où résonneront leurs titres aussi rock que reggae punk.

Infos pratiques : Trail de Puisserguier, départ à Puisserguier, Hérault. Le 23 juillet, à partir de 19h. Inscriptions en ligne, de 9 à 13 euros.