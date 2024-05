Roland-Garros : Richard Gasquet tombe face à Jannik Sinner

Richard Gasquet s’est incliné face à Jannik Sinner au deuxième tour de Roland-Garros ce mercredi 29 mai. Les athlètes d’Occitanie peinent à briller au tournoi parisien de cette année.

Richard Gasquet écarté par Jannick Sinner au deuxième tour de Roland-Garros. Source : Victor Velter / Shutterstock.com



Richard Gasquet écarté par Jannick Sinner au deuxième tour de Roland-Garros

Richard Gasquet n’avait rien à perdre pour son deuxième tour à Roland-Garros. Il s’est incliné face à l’Italien Jannik Sinner, de quinze ans son cadet, 6-4, 6-2, 6-4, en 2h15, lors de la night session du mercredi 29 mai.

Classé 124e mondial, Richard Gasquet a été brillant, mais son adversaire, numéro deux, l’a étouffé au fil de la rencontre, et ce, malgré une gêne à la hanche en fin de match. Le Biterrois, qui a bénéficié d’un public acquis à sa cause, quitte le tournoi parisien avec les honneurs. Il n’est pas certain qu’il sera là pour la prochaine édition.

Quant à Jannik Sinner, il va désormais poursuivre son chemin avec en ligne de mire le titre et la place de numéro un mondial.

Les matchs de Sarah Rakotomanga et Hugo Nys reportés

La joueuse du Stade Toulousain Tennis Sarah Rakotomanga devait jouer en double avec Émeline Dartron à la mi-journée face aux Russes, sous bannière neutre, Vera Zvonareva et Mirra Andreeva. Cependant, la rencontre est reportée.

Idem pour Hugo Nys, qui devait jouer avec Jan Zieliński contre l’Italien Luciano Darderi et le Roumain Victor Vlad Cornea.

La suite du programme des joueurs d’Occitanie à Roland-Garros

L’aventure de Roland-Garros est terminée pour Leolia Jeanjean, Hugo Gaston, Arthur Cazaux, et Richard Gasquet. Mais d’autres athlètes d’Occitanie sont encore attendus sur les courts : Carole Monnet, Sarah Rakotomanga, Théo Arribagé, Sadio Doumbia, Fabien Reboul et Hugo Nys.

Informations pratiques : le programme complet et l’ensemble des résultats sont disponibles sur le site du tournoi.