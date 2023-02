Les Français battus en Irlande malgré des Toulousains très en vue

Si Antoine Dupont, Anthony Jelonch et Thibaud Flament notamment ont été très en vue sur la pelouse du Dublin, ils n’ont pas pu empêcher la défaite de l’équipe de France face à l’Irlande lors de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations (32-19).

©Facebook Antoine Dupont

Les Français n’ont pas pu résister à la furia irlandaise ce samedi après-midi sur la pelouse de l’Aviva Stadium de Dublin en ouverture de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations (32-19). Ils se sont inclinés logiquement face à l’Irlande et perdent d’ores et déjà toute chance de réaliser le Grand Chelem, qu’ils avaient réalisé l’année dernière. Mais comme souvent, les joueurs du Stade toulousain qui composent en grande partie ce XV de France (sept titulaires) ont été très en vue.

☘️🆚🇫🇷 Les Bleus s'inclinent face aux numéros 1 mondiaux sur la pelouse de l'Aviva Stadium.



Notre #XVdeFrance n'a rien lâché dans un match exceptionnel 💪#IRLFRA #SixNations #NeFaisonsXV pic.twitter.com/qu4YMF9eT5 — France Rugby (@FranceRugby) February 11, 2023

Antoine Dupont, capitaine au coup d’envoi, a été extrêmement généreux dans l’effort et a disputé l’intégralité de la rencontre. S’il a eu du déchet, notamment en fin de match où il négocie mal un ballon d’essai pour Damian Penaud (76e), il est à créditer d’un sublime retour défensif sur l’ailier Hansen en première période à la manière d’un lutteur. Thomas Ramos a été bon face aux perches (un seul échec) mais n’a pas su trouver les failles dans la défense du XV du Trèfle, tout comme Romain Ntamack qui n’a pas réalisé une grande performance.

Jelonch et Flament étaient partout

Julien Marchand s’est beaucoup employé dans le jeu courant mais n’a pas eu la réussite qu’on lui connait habituellement dans les phases au sol, alors que Cyril Baille a trouvé quelques failles et s’est employé en défense. Finalement, ce sont Anthony Jelonch et Thibaud Flament qui ont été les plus en réussite dans ce match. Le premier a été monumental en défense aux quatre coins du terrain comme la semaine dernière à Rome. Le second a non seulement tout donné en défense mais a été bon en touche, et il a également fait parler sa classe en adressant une sublime chistera à son copain Antoine Dupont en début de deuxième mi-temps.

Entré en toute fin de match, François Cros n’a pas eu le temps de s’illustrer. Les Bleus auront une semaine de repos et ils seront très probablement ménagés lors du déplacement du Stade toulousain à Toulon pour la 18e journée de Top 14, au vu de l’intensité folle de cet Irlande-France.