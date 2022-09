Deuxième journée de Pro D2 : les résultats des clubs d’Occitanie

Voici les résultats des matchs des quatre clubs d’Occitanie qui évoluent en Pro D2. Pour cette 2e journée de championnat, Béziers effectue la bonne opération en s’imposant sur le fil face à Mont-de-Marsan (26-24). Dans le duel 100% occitan, Carcassonne a dominé Montauban (21-10). En déplacement à Rouen, le Colomiers Rugby s’est quant à lui incliné (22-15).

Après la 2e journée, les quatre clubs occitans terminent en deuxième partie de tableau (illustration). Crédit photo : Vladvictoria – licence Pixabay.

Avec la relégation en Nationale des Narbonnais, ce sont quatre clubs occitans qui évoluent cette saison 2022-2023 en deuxième division. Dès la deuxième journée, qui avait lieu ces vendredi 2 et samedi 3 septembre, deux d’entre eux ont dû s’affronter : Carcassonne (USC) et Montauban (USM). Le Colomiers Rugby se déplaçait en Normandie pour jouer contre Rouen, tandis que l’AS Béziers Hérault défiait le Stade Montois, premier de saison régulière l’an passé.

Béziers prend la tête des clubs d’Occitanie en Pro D2

Des quatre clubs d’Occitanie en Pro D2, c’est Béziers qui réussit le meilleur résultat, en gagnant à domicile sur le fil (26-24). L’ASBH remporte sa rencontre face à l’ogre montois, mais non sans frayeur. Les Biterrois menaient tout de même 16 à 3 en première période grâce à un essai de Barrère, et au pied assuré d’Uruty. À la 65′, le score est même de 26 à 3 (Esteriola 50′). Mais Béziers craque en fin de rencontre, et encaisse trois essais, dont un de pénalité, entre la 73′ et la 80′, à 14 puis 13 contre 15.

Dans le duel 100% Occitanie en pro D2, bon résultat pour Carcassonne, qui l’emporte contre l’USM (21-10). Les Carcassonnais ont tranquillement dominé avec un essai de Marty dès la première minute de jeu. Devant à la mi-temps (21-3), ils ont réussi à contenir les Montalbanais en seconde période, qui marquent tout de même un essai à l’heure de jeu (Mathy, 59′).

Déception en revanche pour le Colomiers Rugby, qui échoue en déplacement contre des Normands solides (22-15). Avec cinq pénalités inscrites de chaque côté, c’est le seul essai du match qui fait pencher la balance du côté de Rouen (Bertschy-Grondin, 32′).

Le classement des clubs occitans à l’issue de cette 2e journée de championnat : Béziers (6e), Colomiers (8e), Carcassonne (11e), Montauban (14e).