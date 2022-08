Rugby. Coup d’envoi de la Pro D2 avec quatre clubs d’Occitanie

Béziers, Carcassonne, Colomiers et Montauban disputant la Pro D2. Le championnat de rugby de deuxième division a débuté jeudi 25 août.

Béziers, Carcassonne, Colomiers et Montauban disputant la Pro D2. Le championnat de rugby de deuxième division a débuté jeudi 25 août. CC Hiro

Une semaine avant le coup d’envoi du Top 14, la première journée de Pro D2, le championnat de France de rugby de deuxième division, s’est déroulée jeudi 25 et vendredi 26 août. Quatre clubs d’Occitanie sont en course, Béziers, Carcassonne, Colomiers et Montauban.

En déplacement, l’AS Béziers s’est fait battre par le FC Grenoble, 19 à 15, vendredi 26 août. C’est pourtant Béziers qui a marqué le premier essai à la 8e minute, grâce à Gabin Laure. Il a fallu attendre 80+3 pour voir un deuxième essai biterrois. Grenoble en a marqué un seul, à la 17e minute, mais a profité de plus de pénalités. Il faut dire qu’il était important pour les Grenoblois de bien lancer leur saison à domicile. Après tout, ils sont tombés sept fois sur leur propre pelouse l’an dernier.

Carcassonne maladroit face à Colomiers

Le même jour, le Colomiers rugby recevait l’US Carcassonne. Maladroit, Carcassonne n’a pas fait le poids face à une équipe columérine bien en place. Les locaux se sont imposés avec un score de 24 à 6. Colomiers est parvenu à marquer deux essais. Le premier est signés Valentin Saurs (36e). Le second est un essai de pénalité (57e) qui règle le match, et met fin aux espoirs des Audois qui se retrouvent à 13.

Vendredi 26 août toujours, l’US Montauban recevait l’USON Nevers pour la première journée de Pro D2. Les Tarn-et-Garonnais se sont imposés sur un score de 29 à 20, au bout d’une rencontre pleine de suspense. Après tout, les deux clubs ont marqué deux essais et deux transformations. Mais les hôtes du match ont profité de davantage de pénalités. Et tout s’est joué après la pause. Les visiteurs se sont comme effondrés, et n’ont pas résisté aux Montalbanais. Il faut dire que le club de Sapiac était attendu après ses recrutements et sa préparation estivale.

Le classement après la première journée de Pro D2