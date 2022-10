Deux étapes du Tour de France en Occitanie après un départ en Espagne

Le parcours de la prochaine Grande Boucle a été dévoilé ce jeudi 27 octobre. Deux étapes du Tour de France se dérouleront en Occitanie.

Photo d’illustration, 2020. Crédit photo : Filip Bossuyt (wikimedia commons) / CC BY 2.0.

Le mystère est levé. Le tracé de la 110e édition de la Grande Boucle a été dévoilé ce jeudi 27 octobre. En 2023, le grand départ du Tour de France sera donné le 1er juillet à Bilbao en Espagne. Les cyclistes passeront par les Pyrénées, les Landes, le Massif central, les Alpes. Comme le veut la tradition, le peloton terminera son périple sur l’avenue des Champs-Elysée à Paris le 23 juillet. Six régions et 23 départements seront traversés.

🤩 Here it is, the official route of the #TDF2023!



🤩 Voici le parcours officiel du #TDF2023 ! pic.twitter.com/QPwvs91Ar6 — Tour de France™ (@LeTour) October 27, 2022

Deux étapes du Tour de France en Occitanie

Après deux étapes en Espagne, la course passera quelques jours dans le Sud-Ouest. Deux étapes du Tour de France se dérouleront en Occitanie en 2023, contre sept en 2022. Mardi 4 juillet, la quatrième étape se déroulera entre Dax, dans les Landes, et Nogaro, dans le Gers. Cette dernière accueille une étape de la course pour la première fois. Ce sera une bonne occasion pour les sprinteurs de briller.

Etape 4 / Stage 4

🚩 @VilledeDax – @CircuitNogaro 🏁 182 km



🏎‍ Rematch between the sprinters? The peloton's speedsters will want to go head to head on the Nogaro circuit!



🏎‍ La revanche pour les battus de la veille avec l'arrivée sur le circuit de Nogaro !#TDF2023 pic.twitter.com/xDd020vLK5 — Tour de France™ (@LeTour) October 27, 2022

Jeudi 6 juillet, la sixième étape du Tour de France reviendra en Occitanie. Le peloton ira de Tarbes à Cauterets-Cambasque en Hautes-Pyrénées. Tarbes accueillera le Tour de France pour la 15e fois de son histoire. En revanche, la montée vers le plateau du Cambasque n’a été empruntée qu’une seule fois par les coureurs du Tour en 1989. Les cyclistes passeront notamment par le col d’Aspin et le Tourmalet.

Etape 6 / Stage 6

🚩 @MairieTarbes – @cauterets65110 Cambasque 🏁 145 km



⛰‍ Aspin, Tourmalet, Cauterets, this gives us a total vertical gain of 3.750 metres.



⛰‍ Aspin, Tourmalet, Cauterets et un total de 3.750 mètres de D+ pour cette 6ème étape. #TDF2023 pic.twitter.com/HAFW3sC7nR — Tour de France™ (@LeTour) October 27, 2022

Voici les 21 étapes de la Grande Boucle en 2023

– 1er juillet : 1re étape de Bilbao (Espagne) à Bilbao (Espagne, 182 km

– 2 juillet : 2e étape de Vitoria-Gasteiz (Espagne) à Saint-Sébastien (Espagne), 209 km

– 3 juillet : 3e étape de Amorebieta-Etxano (Espagne) à Bayonne, 185 km

– 4 juillet : 4e étape de Dax à Nogaro, 182 km

– 5 juillet : 5e étape de Pau à Laruns, 165 km

– 6 juillet : 6e étape de Tarbes à Cauterets-Cambasque, 145 km

– 7 juillet : 7e étape de Mont-de-Marsan à Bordeaux, 170 km

– 8 juillet : 8e étape de Libourne à Limoges, 201 km

– 9 juillet : 9e étape de Saint-Léonard-de-Noblat à Puy-de-Dôme, 184 km

– 10 juillet : repos à Clermont-Ferrand

– 11 juillet : 10e étape de Vulcania à Issoire, 167 km

– 12 juillet : 11e étape de Clermont-Ferrand à Moulins, 180 km

– 13 juillet : 12e étape de Roanne à Belleville-en-Beaujolais, 169 km

– 14 juillet : 13e étape de Châtillon-sur-Chalaronne à Grand Colombier, 138 km

– 15 juillet : 14e étape de Annemasse à Morzine Les Portes du Soleil, 152 km

– 16 juillet : 15e étape de Les Gets Les Portes du Soleil à Saint-Gervais Mont-Blanc, 180 km

– 17 juillet : repos à Saint-Gervais Mont-Blanc

– 18 juillet : 16e étape de Passy à Combloux (contre-la-montre individuel), 22 km

– 19 juillet : 17e étape de Saint-Gervais Mont-Blanc à Courchevel, 166 km

– 20 juillet : 18e étape de Moûtiers à Bourg-en-Bresse, 186 km

– 21 juillet : 19e étape de Moirans-en-Montagne à Poligny, 173 km

– 22 juillet : 20e étape de Belfort à Le Markstein, 133 km

– 23 juillet : 21e étape de Saint-Quentin-en-Yvelines à Paris Champs-Elysées, 115 km