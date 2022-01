Pyrénées-Orientales. Ouverture d’un centre de vaccination au centre commercial Salanca

Un nouveau centre de vaccination contre la Covid-19 ouvre ses portes à Claira dans les Pyrénées-Orientales cette semaine. Le taux d’incidence dépasse les 2 800 cas pour 100 000 habitants dans ce département.

Voici une option de plus pour se faire vacciner. Un nouveau centre de vaccination contre la Covid-19 ouvre ses portes cette semaine dans les Pyrénées-Orientales. Il se trouve dans le centre commercial Salanca à Claira. Cette ouverture intervient alors que le taux d’incidence du coronavirus dépasse les 2 800 cas pour 100 000 habitants dans ce département.

“Les mesures barrière et la vaccination sont les leviers les plus efficaces pour freiner les contaminations et limiter les cas graves. Afin de permettre à toute personne majeure d’effectuer sa première dose ou son rappel vaccinal, l’offre de vaccination est renforcée dans le département”, indique la préfecture des Pyrénées-Orientales dans un communiqué.

L’ouverture de ce centre de vaccination est le résultat d’un partenariat entre le centre commercial Salanca, la préfecture du département, l’ARS et la mairie de Claira.

Informations pratiques : ce nouveau centre de vaccination au centre commercial Salanca est ouvert du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures sans rendez-vous.