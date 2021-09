Pyrénées-Orientales : fin de l’obligation du port du masque sur la voie publique à partir de lundi

La préfecture du département des Pyrénées-Orientales annonce que le port du masque ne sera plus obligatoire à compter du lundi 13 septembre sur la voie publique, à l’exception des lieux fréquentés.

« Les dernières données sanitaires confirment la baisse depuis plusieurs jours de la propagation du virus Covid-19 dans le département des Pyrénées-Orientales », explique la préfecture. Le taux d’incidence est actuellement plus bas que la moyenne nationale, à hauteur de 118 cas positifs pour 100 000 habitants (pour 123 cas pour 100 000 habitants en France). Face à ce constat, le préfet Etienne Stoskoff a décidé de mettre fin à l’obligation du port du masque de protection sur la voie publique à compter du lundi 13 septembre prochain, et ce, au moins jusqu’au 1er octobre.

Obligatoire dans les lieux fréquentés

Toutefois, il reste obligatoire pour toutes les personnes âgées de plus de onze ans dans les lieux où le respect de la distanciation physique demeure difficile en raison d’une forte fréquentation, comme par exemple :

Les marchés de plein vent, les brocantes et les vide-greniers ;

Les rassemblements dont les manifestations à caractère revendicatif ou festif ;

Les lieux de concentration de population, en particulier les files d’attente et les zones à forte fréquentation touristique ou commerciale (rues commerçantes ou zones piétonnes très fréquentées).

L’arrêté publié par la préfecture des Pyrénées-Orientales précise également que le port du masque reste obligatoire aux abords de certains lieux comme les crèches, les écoles, les collèges et les lycées aux heures d’entrées et de sorties des classes.

De même, les gares ferroviaires ou routières, les zones d’attente de transports en commun ou encore l’espace d’accès au public de l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes restent concernés par la mesure de protection. Enfin, le masque reste obligatoire pour entrer dans les enceintes sportives couvertes et non couvertes. Il ne l’est pas pour la pratique du sport. Ces obligations ne concernent pas non plus les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical.