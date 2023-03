Une descente de caisses à savon près de Perpignan avant l’été

La ville de Saint-Féliu-d’Avall, près de Perpignan, accueillera pour la première fois une descente de caisses à savon le dimanche 11 juin.

C’est un petit événement dans cette commune de 2 800 habitants. La ville de Saint-Féliu-d’Avall, près de Perpignan, accueillera pour la première fois une descente de caisses à savon le dimanche 11 juin. Elle se déroulera au lac des Bouzigues, le long de la RN116.

L’événement est organisé par l’association Festiu d’Avall. Cette dernière veut organiser une journée intergénérationnelle. Une soixantaine de participants sont attendus pour cette descente près de Perpignan.

Une véritable descente de caisses à savons près de Perpignan

Une caisse à savon est un véhicule sans moteur qui se déplace par la seule force de la pesanteur. C’est un véhicule entièrement mécanique fabriqué en bois ou en métal. Il est possible d’en faire juste pour le plaisir ou pour des compétitions.

Mais attention, pour prendre part à la course, les participants devront respecter le cahier des charges de la Fédération des caisses à savon. Les inscriptions pour y participer sont déjà ouvertes. Le dossier et le règlement sont à demander par mail à festiu.davall@gmail.com. L’inscription est facturée 20 euros. La moitié permet de financer l’organisation de l’événement. L’autre est destinée à la Fédération et à l’assurance.

Des animations en marge de la course

En plus de la course de caisses à savon, la journée sera rythmée par des animations musicales proposées par le Greenland Festival. Il y aura aussi un marché de produits artisanaux et locaux, une exposition de véhicules d’époque, des jeux gonflables pour les enfants. Aussi, les organisateurs mettront en place des propositions de restauration. Et la majorité des recettes de la journée seront remises à l’association Joajoie. Cette dernière contribue à rendre meilleur le quotidien d’enfants hospitalisés.