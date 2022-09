Pyrénées-Orientales : 582 kg de denrées impropres à la consommation retirées des commerces et restaurants durant l’été

Durant l’été, les agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) ont retiré ou détruit 582 kilos de denrées considérés comme étant impropres à la consommation des commerces, hôtels ou restaurants des Pyrénées-Orientales.

582 kilos C’est le poids des denrées alimentaires qui ont été retirées ou détruites par les agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) cet été dans les commerces, hôtels ou restaurants des Pyrénées-Orientales. Au total, la DDPP a effectué plus de 450 contrôles pendant la période estivale, principalement dans les domaines de la restauration, de l’hôtellerie, de la distribution alimentaire ou encore dans des établissements de loisirs. Ces inspections ont « donné lieu à 28 injonctions ou mises en demeure, 43 procès-verbaux, deux fermetures et près de 160 avertissements », indique la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Les contrôles de denrées alimentaires se poursuivent en période de rentrée

La préfecture souligne que les contrôles effectués dans les enseignes de distribution, les établissements de loisirs, les hôtels et les restaurants ne se déroulent pas uniquement en période estivale. Ils se poursuivent d’ailleurs massivement en cette période de rentrée. « Dans un environnement économique porté par la hausse des prix de l’énergie, des matières premières et des denrées alimentaires, et face au constat de certaines pratiques de “réduflation” (la réduction de la quantité de produit tout en conservant le même emballage), il est essentiel de veiller à la loyauté de l’information délivrée au consommateur notamment lors de la mise en avant des promotions », martèle le préfet Rodrigue Furcy. En effet, les agents de la DDPP vérifient notamment la concordance entre les prix affichés et ceux appliqués, puis s’assurent de la réalité des promotions, au niveau des prix, comme des quantités.

👮‍♀️👮‍♂️Les agents de la direction départementale de la protection des populations ont contrôlé hier une grande surface pour vérifier les prix (différence entre promotion, origine annoncée et réalité). pic.twitter.com/eGtQMqTyYT — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) September 16, 2022

Une plateforme en ligne pour signaler les problèmes dans les Pyrénées-Orientales

En janvier 2020, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mis en place une plateforme nommée “SignalConso“. Celle-ci « permet de signaler en quelques clics les anomalies rencontrées par le consommateur dans ses actes de consommation. Et au professionnel concerné de proposer lui-même des solutions pour les résoudre à l’amiable ou d’apporter des informations à l’administration concernant ses pratiques », explique la préfecture des Pyrénées-Orientales. Depuis le 1er janvier, dans le département, les habitants ont effectué près de 880 signalements dans différents secteurs, que ce soit la téléphonie, la finance, ou encore la restauration.