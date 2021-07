Pyrénées-Orientales. Port du masque, fermeture des bars et consommation d’alcool, le point sur les mesures sanitaires.

Pour lutter contre le rebond épidémique de Covid-19, le préfet des Pyrénées-Orientales a prorogé les arrêtés rendant obligatoire le port du masque, imposant la fermeture des bars et restaurant à 23 heures interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique.

Invoquant un taux d’incidence local atteignant les 635 cas pour 100 000 habitants dans le département, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de proroger les mesures sanitaires de lutte contre l’épidémie de Covid-19.

Ainsi, le port du masque sanitaire demeure obligatoire, jusqu’au 15 août, dans tous les lieux publics et établissement assujettis à la présentation du Pass sanitaire pour les personnes de plus de 11 ans. Une mesure qui ne concerne pas les grands espaces naturels tels que les plages et forêts.

Restaurants et bars ferment à 23 heures

Par ailleurs, le préfet a également prolongé la mesure imposant aux bars, restaurants, établissements de plage, débits de boisson temporaire et épiceries de nuit, de fermer à 23 heures. Cette contrainte restera en vigueur jusqu’au dimanche 28 août inclus. Les établissements contrevenants s’exposent à une amende de quatrième classe.

Alcool et voie publique

Enfin, l’interdiction de consommer, en dehors des terrasses autorisées, des boissons alcoolisées sur la voie publique dans tout le territoire du département entrera en vigueur le lundi 2 août à partir de 6 heures du matin. Cette mesure durera jusqu’au lundi 16 août à la même heure.

(Source : communiqué de presse)