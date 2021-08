Protection de l’enfance : les 13 départements d’Occitanie interpellent Jean Castex

Les présidents des 13 Conseils départementaux d’Occitanie ont signé un courrier commun adressé au Premier Ministre Jean Castex, pour l’alerter sur le manque de moyens alloués à la protection de l’enfance.

« Il nous est paru indispensable de vous faire part, ensemble, de notre regret face à un manque d’investissement de l’État dans notre région », écrivent les présidents des 13 départements occitans au Premier Ministre Jean Castex. Alors que le projet de loi relatif à la protection des enfants est en cours d’examen au Parlement, ils alertent le gouvernement sur le déficit de places et de ressources en pédopsychiatrie, « qui entraînent des ruptures de prise en charge pour les jeunes. » Ou sur le sort des enfants en situation de handicap confiés à l’Aide sociale à l’enfance. « Il existe pour ces enfants doublement pénalisés une urgence dans l’adaptation de l’offre, tant sanitaire que médico-sociale ».

Un manque de places à tous les étages

La situation des mineurs en situation de délinquance est également évoquée. « Le manque de places adaptées met à mal l’accueil des autres jeunes confiés. La réforme de la justice pénale, qui raccourcit les délais et les formes d’accompagnement pour ces jeunes, va impacter directement les départements en matière de moyens et suivis. » Enfin, les 13 départements demandent une meilleure coordination des services de l’État à l’échelle de leur territoire. Et en appellent à « une meilleure écoute des départements, afin de développer une vision globale et une stratégie plus efficiente ».

Source : communiqué de presse