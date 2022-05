Qu’est ce que le Pavillon Bleu, ce label dominé par la région Occitanie ?

L’Occitanie compte 132 sites labellisés Pavillon Bleu dans le classement 2022, révélé ce mardi 17 mai. Pour cette sélection des communes et ports de le jury, s’est basé sur les critères concernant l’éducation à l’environnement ou encore la gestion des déchets et de l’eau.

La plage de La Franqui labellisé pavillon bleu près de Leucate dans l Aude La Franqui Jcb-caz-11 – CC BY-SA 4.0

L’Occitanie est la région qui compte le plus de sites labellisés Pavillon Bleu en France avec 110 plages et 22 ports. Au total, 36 nouveaux sites ont été intégrés cette année à ce classement qui rassemble “les communes et les ports de plaisance qui mènent de façon permanente une politique de développement touristique durable”. Pour entrer au palmarès Pavillon Bleu, plusieurs critères sont requis. Les communes doivent proposer cinq activités d’éducation à l’environnement et deux sur la plage labellisée. A Bagnuls-sur-Mer par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, l’observatoire océanographique et la fondation Tara Océan ont mené une expédition de six mois dans le but d’identifier la pollution plastique à la source pour en prédire le devenir en mer.

Autre critère à respecter pour intégrer le label : il faut que la commune mette en place des consignes sur les sites naturels pour respecter les espèces animales et végétales protégées. Sans compter l’obligation de sensibiliser les usagers à la préservation de la laisse de mer, c’est-à-dire l’accumulation de débris naturels. D’ailleurs la gestion des déchets est un autre des critères de sélection. Pour prétendre au Pavillon Bleu, les communes doivent assurer une bonne gestion des ordures ménagères en mettant à disposition des poubelles sur la plage ou à proximité, mettre ne place le tri sélectif et et de recyclage, et mettre en place une stratégie contre les décharges sauvages.

Qualité de l’eau “excellente”

Concernant la gestion de l’eau, les critères sont encore plus exigeants. En effet, le Pavillon bleu prend en compte la qualité de l’eau de baignade qui doit être en qualité “Excellente” selon les relevés de Agence régionale de santé. Et le label s’appuie sur les analyses des quatre dernières années.

Pour décrocher le label, les communes doivent déposer un dossier de candidature auprès de l’association Teragir, qui a créé Pavillon Bleu en 1985. Les frais de participation vont de 910 à 2520 euros pour une commune en fonction du nombre d’habitants et de 380 à 1240 euros pour un port de plaisance. Une fois la somme réglée, une visite de terrain est effectuée auprès des candidats. Par la suite les dossiers sont présentés au jury français, qui comprend notamment le ministère de la Transition écologique. C’est ensuite un jury international qui rend la décision finale. Une labellisation est attribuée pour un durée d’un an.

Lilia Ouzzane