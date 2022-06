Où regarder la finale du Top 14 à Castres et Montpellier ?

Le Montpellier Hérault Rugby (MHR) et le Castres Olympique (CO) disputeront la finale du Top 14 ce vendredi 24 juin au Stade de France. Des écrans géants seront installés dans les villes des deux clubs d’Occitanie pour les supporters. Coup d’envoi à 20h45.

Dans un peu plus de 24h, le coup d’envoi de la finale du Top 14 sera donné. Elle opposera le Castres Olympique (CO) aux joueurs du Montpellier Hérault Rugby (MHR) ce vendredi 24 juin 2022. Les mairies des deux villes s’organisent déjà pour retransmettre en direct, et sur écran géant, la rencontre de haut vol. Elle débutera à 20h45.

Deux écrans géants à Montpellier

Le mairie de Montpellier a annoncé qu’un premier écran géant sera installé sur la place de la Comédie demain. Les supporters du MHR qui n’ont pas eu l’opportunité de se rendre dans la capitale pourront ainsi suivre le match dans leur ville.

Une seconde fan zone sera mise en place sur la terrasse de la brasserie du GGL stadium Yves-du-Manoir, dans le quartier Ovalie, pour une transmission en direct de la rencontre sur plusieurs écrans géants.

Match en direct sur la place Pierre Fabre à Castres

La Ville de Castres installera un écran géant sur la place Pierre-Fabre ce vendredi pour l’ensemble des supporters du CO. Les festivités débuteront dès 18h45 avec plusieurs animations. Il y aura notamment des jeux, des stands de maquillage, mais également une buvette.

Pour information, l’effectif castrais fera son grand retour sur la place Soult ce samedi 25 juin afin de fêter les retrouvailles avec leurs supporters. « Rendez-vous dès 13h30 pour profiter de nombreuses animations et accueillir comme il se doit les joueurs et les membres du staff du Castres Olympique. Une occasion en or pour célébrer ensemble la beauté du sport, la joie d’être supporters et surtout remercier le CO pour cette saison haute en couleur », annonce la mairie.

Rendez-vous donné à Paris pour la finale

Les deux clubs donnent également rendez-vous à leurs supporters dans la capitale pour suivre en direct cette finale. Le Montpellier Hérault Rugby a d’ailleurs scellé un partenariat avec la SNCF pour proposer un aller-retour en train jusqu’à Paris. L’ensemble des places disponibles ont été prises d’assaut. Le club propose alors une solution de covoiturage via sa plateforme dédiée StadiumGo.

De son côté, le Castres Olympique affrète une vingtaine de bus pour le transport de ses supporters jusqu’à Paris. Le départ du convoi sera donné ce vendredi 24 juin à 6h du matin depuis le parking du Parc de Gourjade.

🚍 Grâce aux aides de la Région, du Département et de la ville, nous sommes en mesure de vous proposer des bus au prix de 40€ Aller/Retour ! Le départ s'effectuera de Gourjade vendredi à 6h du matin ! Les réservations commenceront ce lundi 20 juin à 15h au stade Pierre Fabre ! pic.twitter.com/QqmPPTvvax — Castres Olympique (@CastresRugby) June 20, 2022

Aux personnes qui n’ont pas eu de places pour le Stade de France, le MHR donne rendez-vous rue Princesse dans le sixième arrondissement, à partir de 11h.