Occitanie : Quel est le prix d’une place en Ehpad ?

L’UFC-Que choisir a publié, ce mardi 17 mai, une étude sur « la fracture territoriale dans l’accès aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ». En Occitanie, le prix d’une chambre en Ehpad est en moyenne de 2 042 euros par mois. Mais il existe des disparités selon les départements.

La population de personnes âgées dépendantes pourrait atteindre 4 millions en 2050 CC Sabine van Erp

« Estimée à 2,5 millions de personnes en 2015, la population de personnes âgées dépendantes pourrait atteindre 4 millions en 2050 », indiquait en février la Cour des Comptes. C’est à partir de ce constat que l’UFC-Que choisir a mené une étude sur l’accès aux Ehpad. Publiée ce mardi 17 mai, elle pointe une « fracture territoriale ». En France, une place en Ehpad coûte entre 1 749 € et 3 698 € par mois. Le point sur les prix en Occitanie.

Les personnes dépendantes qui souhaitent louer une chambre dans un Ehpad en Occitanie devront débourser en moyenne 2 042 € par mois (voir carte ci-dessous). Ce chiffre ne comprenant pas les allocations auxquelles peuvent prétendre les résidents : l’aide personnalisée au logement (APL) ou l’aide sociale à l’hébergement (ASH). Le prix varie selon les départements : il faut compter 2 399 € en Haute-Garonne, contre seulement 1 789 € en Lozère.

Les autres territoires où les places sont les plus chères sont proches de la Méditerranée : on retrouve l’Hérault (2 280€), les Pyrénées-Orientales ( 2 120€ ) et le Gard (2 107€). En revanche, les tarifs diminuent dans le Nord-Ouest de l’Occitanie. Les tarifs pratiqués en Aveyron étant proche de ceux de la Lozère avec un loyer mensuel moyen de 1 797 €. Gers, Tarn, Lot et Tarn-et-Garonne restent sous la barre des 2 000 €.

« Les Ehpad privés font exploser les prix »

Mais la situation géographique n’est pas le seul facteur qui influe sur le coût. Le type d’établissement joue un rôle prépondérant. Car, les Ehpad peuvent être publics (gérés par l’État), à but non-lucratif (gérés par une association, une fondation…), ou privés (gérés par une entreprise). « Les Ehpad privés font exploser les prix. Si en moyenne la différence entre un établissement public et un établissement associatif reste relativement mesurée, l’écart est bien plus marqué avec les Ehpad privés qui pratiquent des tarifs près de 50 % plus élevés que dans le public », constate l’UFC-Que choisir. Qui précise sans attendre : « Les prix parfois prohibitifs dans les Ehpad privés, ne sont pas gage de qualité accrue ! »

Dans l’Hérault, par exemple, le loyer mensuel d’une chambre dans le public est de 2 062 € en moyenne. Dans le privé, il peut atteindre 2 622 €. Pour lutter contre ces disparités, l’association de défense des consommateurs demande « un plafonnement des évolutions tarifaires des Ehpad privés » ainsi que « la création de nouvelles places essentiellement dans les structures publiques ».

William Bernecker

Coût moyen d’un logement en Ehpad dans les départements d’Occitanie

Infographie ©William Bernecker réalisée avec Piktochart. Données UFC-Que choisir, d’après l’annuaire Ehpad et maisons de retraite (data.gouv.fr).