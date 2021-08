Météo : de Toulouse à Nîmes, l’Occitanie est placée en alerte jaune canicule

Météo France lance une alerte jaune canicule en Occitanie, pour ce jeudi 12 août : à Toulouse, Nîmes, Albi ou Carcassonne, les températures seront comprises entre 35 et 40 degrés.

« Ce jeudi matin, à 5 heures, les températures sont souvent comprises entre 20 et 25°C sur le Midi méditerranéen », annonce Météo France, qui publie un bulletin de vigilance canicule. Dans le Sud-Est du pays, la Drôme et les Alpes-de-Haute-Provence sont placées en alerte orange, tandis que les départements d’Occitanie, à l’exception de l’Hérault, sont en alerte jaune. Sur ces territoires, « les minimales seront également élevées, de l’ordre de 17 à 22 degrés, notamment près du littoral ou en milieu urbanisé ; les maximales seront de l’ordre de 34 à 38 degrés sur Midi-Pyrénées », indique Météo France. Il devrait faire aujourd’hui jusqu’à 36°C à Toulouse, Foix et Montauban, 37°C à Alès, Albi et Castres, 38°C à Nîmes et Carcassonne.

Un phénomène « non remarquable pour une période estivale »

Météo France qualifie le phénomène de « non remarquable pour une période estivale, mais nécessitant une vigilance particulière pour les personnes sensibles et/ou exposées ». D’autant plus que cette épisode fait suite à « une première partie d’été pour laquelle les températures étaient de saison, voire inférieures ». Selon les prévisionnistes, cet épisode de canicule se poursuivra jusqu’en fin de semaine, dimanche compris.

Source : Météo France