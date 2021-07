Lozère. Un escape game pour apprendre aux jeunes à gérer leur argent

En partenariat avec le Service national universel, la Banque de France a expérimenté en Lozère un escape game pour éduquer financièrement les jeunes.

Apprendre de façon ludique à des adolescents à gérer leur argent. C’est ce que propose la Banque de France à travers un escape game original. Avant d’être déployé au niveau national, le jeu, créé spécialement pour le Service national universel (SNU), a été testé en Lozère avec la Mission locale qui s’est porté candidate pour être pilote du dispositif.

Sherlock Somme et le docteur Trésors

Intitulé “Sur la piste de Mathieu”, l’escape game testé par une centaine de jeunes habitants de la Lozère de 15 à 17 ans met en Paul, Nadia, Rahim, Emma et Matthieu, cinq amis inséparables. Ce dernier ayant disparu depuis plusieurs jours sans donner de nouvelles, ses amis font appel à Sherlock Somme et son acolyte le docteur Trésors pour le retrouver grâce aux traces financières qu’il a laissé. Par groupe, les adolescents incarnent un de ces amis et apprennent, via des ateliers pédagogiques et interactifs à éplucher comptes et épargnes ainsi qu’à repérer les fraudes et les arnaques.

Démocratiser un sujet complexe mais fondamental

Des mises en situations de problèmes budgétaires et financiers leur permettent d’aborder des notions complexes comme l’utilisation des moyens de paiements ou les choix d’assurances. Ou quand l’association de l’éducation populaire et de l’éducation financière offre la possibilité à des jeunes de cerner des sujets qui peuvent paraître très flous mais pour autant très important.