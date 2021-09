Lozère. Voici quand la RD 901 sera interrompue pour des travaux entre Castanet et Villefort

La circulation sera interrompue sur la RD 901 entre Castanet et Villefort pour les travaux de réparation du pont Louis-Philippe en Lozère. Le Journal Toulousain vous dit quand.

Les travaux de réparation du pont Louis-Philippe sur la RD 901, qui permet de franchir le lac de Villefort entre Castanet et Villefort, se poursuivent en Lozère. Le chantier se déroule en plusieurs phases et engendre des restrictions de circulation.

“Les travaux ont débuté le 23 août 2021 et se déroulent selon le planning prévu. Courant octobre, il était prévu des microcoupures de circulation pour les travaux de vérinage des six travées courantes du pont”, indique l’Hôtel du département de la Lozère dans un communiqué envoyé aux médias.

Le département annonce les dates et heures auxquelles devraient intervenir ces microcoupures de circulation. La circulation sera ainsi interrompue du mardi 5 au jeudi 7 octobre de 9 heures à midi et de 14 heures à 17 heures. Elle sera aussi suspendue le vendredi 8 octobre de 9 heures à midi et le lundi 11 octobre de 14 heures à 17 heures.

Le pont Louis-Philippe a été construit entre 1960 et 1962 dans le cadre de l’aménagement de la retenue, sur le cours d’eau l’Altier. Il s’agit d’un ouvrage en béton composé de 6 travées indépendantes. Il mesure un peu moins de 200 mètres de longueur et la portée de chaque travée est d’environ 32 m.