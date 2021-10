Lozère, les enfants obligés de remettre le masque à l’école

Alors qu’il ne reste plus que 18 départements où le port du masque est toujours obligatoire à l’école, la Lozère, où il n’était plus obligatoire, fait marche arrière à cause d’une reprise épidémique.

Mauvaise nouvelle pour les élèves de primaire de Lozère qui vont devoir, de nouveau, porter le masque à l’école depuis ce lundi 18 octobre. Celui-ci n’était plus obligatoire depuis le lundi 4 octobre et les premiers allègement du protocole sanitaire en milieu scolaire.

En effet, alors que dans la grande majorité des départements les élèves peuvent enfin tomber le masque, la Lozère fait marche arrière à cause d’une reprise de l’épidémie. Le taux d’incidence étant remonté au dessus de 100 cas pour 100 000 habitants.

La Lozère fait donc de nouveau partie des 18 départements de France où le port du masque est toujours obligatoire à l’école.