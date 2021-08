Lozère. Déviation en cours suite à l’accident d’un camion-citerne à Ispagnac

Suite à un accident impliquant un camion-citerne, la circulation est interrompue sur la RN 106 au niveau de la commune d’Ispagnac en Lozère. Des déviations sont mises en place.

Le trafic est perturbé sur la commune d’Ispagnac en Lozère en raison d’un accident. En effet, un camion-citerne s’est renversé ce midi sur la RN 106 au niveau de la commune d’Ispagnac, à moins de 30 kilomètres de Mende. L’intervention des secours est en cours.

Deux déviations sont mises en place. Une pour les véhicules légers via les routes départementales 986, 31 et 907B à Ispagnac, l’autre pour les poids lourds via Villefort, selon la préfecture.

[#SÉCURITÉ] : Un camion transportant de l’essence s’est renversé sur RN 106 sur la commune d'Ispagnac entre Florac et Balsièges, environ 500 mètres avant le col de Montmirat, côté Florac

➡️Déviation PL (via Villefort) et VL (via Ispagnac) en place

