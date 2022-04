Que faire dans le Lot pendant les vacances de Pâques ?

Slackline au gouffre de Padirac, chasse aux œufs à la ferme, via ferrata dans la vallée du Célé ou animations préhistoriques : profitez des vacances de Pâques pour participer aux différentes activités proposées dans le Lot.

Prendre de la hauteur dans les profondeurs du Lot

Les membres de l’association Slack’A Lot de Figeac seront présents tout au long du premier week-end des vacances de Pâques au gouffre de Padirac pour assurer un spectacle exceptionnel. Toutes les deux heures, un funambule traversera une slackline tendue au-dessus du gouffre, à plus de 75 mètres de hauteur, sous les yeux émerveillés des petits, comme des grands explorateurs.

D’ailleurs, les visiteurs pourront aussi s’essayer à la pratique puisque des initiations à la slackline auront lieu samedi et dimanche après-midi dans le parc du gouffre, situé à proximité.

L’occasion de visiter ce magnifique site situé au cœur de la vallée de la Dordogne. L’expérience débute avec une descente dans la grande cavité, puis vous déambulez entre les stalactites et les stalagmites de la galerie souterraine avant de naviguer sur l’eau claire de la “rivière plane”, d’atteindre le “lac de la pluie” et la splendide “salle du grand dôme”.

Infos pratiques : Gouffre de Padirac, lieu-dit Le Gouffre, Padirac. Performances samedi 30 avril à 11h, 13h, 15h, 17h, 19h et dimanche 1er mai à 11h, 13h, 15h, 17h. Initiation gratuite entre 15h et 17h. Visites de 9h30 à 18h. Tarifs : de 12,50 à 19,50 euros. Réservation en ligne.

Dans la peau d’un homme préhistorique pendant les vacances de Pâques

L’archéosite des Fieux, à Miers, met en place tout un programme d’animations pour les enfants, et leurs accompagnants, pendant les vacances de Pâques.

Vous pouvez, par exemple, participer au “circuit découverte” proposé quotidiennement par les animateurs du site archéologique. En plus de la visite des collections et de la grotte, vous assisterez à la présentation d’une reconstitution d’un campement préhistorique, mais aussi à des démonstrations de taille de silex, d’allumage du feu, d’art pariétal, de chasse à la lance et de musique.

Si vous souhaitez prolonger l’expérience, inscrivez-vous aux ateliers créatifs organisés chaque après-midi à l’archéosite. Initiation aux techniques de fouilles archéologiques, confection d’une lampe à graisse, d’un talisman en cuir, d’une pendeloque (collier) à base de pierres et de coquillages, de taille d’outils en silex, de modelage d’un mammouth en argile… Vous apprendrez les techniques utilisées par nos ancêtres il y a trois millions d’années.

Infos pratiques : Archéosite des Fieux, route de Carennac, Miers. Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 18h. Programme complet. Tarif : de 7 à 9 euros, plus 4 euros l’atelier. Réservation en ligne.

Une vue imprenable sur le Lot

Une nouvelle via ferrata vient d’ouvrir à la base de loisirs de Liauzu, à Orniac. Équipés d’un casque, d’un baudrier et de mousquetons, vous pourrez y progresser le long des falaises de la rive gauche du Célé.

Deux parcours sont proposés. Le premier, intitulé “Perce-Pierres” (210 mètres) est destiné aux débutants. Le second, “Dièdre blanc” (500 mètres) est réservé aux visiteurs plus aguerris. Ce dernier comporte une passerelle (de 54 mètres de long) et un pont népalais (29 mètres de long) qui vous offrent une vue imprenable sur le Parc régional des Causses du Quercy. « Entre pierre et rivière, entre ciel et terre, vous pourrez apprécier la richesse de ce milieu naturel préservé », explique le département du Lot, propriétaire de l’installation.

Vous pouvez réaliser cette via ferrata en autonomie si vous possédez votre propre matériel, ou si vous en louez auprès de l’agence touristique Nature et loisirs. Il est également possible de se lancer dans l’aventure accompagné d’un guide des organismes Lot Aventure, Kalapca loisirs, ou Guillaume Bertucchi

Infos pratiques : Via ferrata du Liauzu, accès depuis le parking du Liauzu, Orniac. Ouverture 24h/24, 7j/7.

La chasse aux œufs continue pendant les vacances de Pâques

La ferme animalière “Aux Prés des Bêtes”, à Belmont-Sainte-Foi, organise des chasses aux œufs pendant les vacances de Pâques. Les enfants sont invités à aider “Cocotte la poule” à retrouver ses œufs colorés, dissimulés aux quatre coins de la ferme. À la clé ? Une belle récompense en chocolat tenue secrète par les organisateurs. Au cours de leurs recherches, les visiteurs pourront approcher et câliner les plus de 300 animaux qui vivent dans les enclos, ou en liberté.

Par la suite, les enfants pourront prendre part aux ateliers créatifs qui ont lieu en continu au sein de la ferme pour décorer les paniers avec lesquels ils ont cherché les œufs, mais aussi des lapins, des poules ou encore des masques en papier, avec de la peinture, des crayons, des gommettes. De plus, les animateurs organisent chaque après-midi des ateliers “Petits fermiers” où les participants nourrissent, observent, caressent, soignent et brossent les petits habitants de la ferme : chèvres, cochons, canards, poules, lapins…

Infos pratiques : Ferme Aux Près des Bêtes, Entraygues, Belmont-Sainte-Foi. Ouverte tous les jours de 9h à 19h pendant les vacances de Pâques. Tarif enfant : 4 euros, tarif adulte : 6 euros. Tarif atelier “Petits fermiers” : 15 euros. Tarif atelier créatif : 3 euros.