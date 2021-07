Lot. La Boussole des jeunes facilite l’accès à la santé et au bien-être

La Boussole des jeunes du Lot lance la thématique santé bien-être pour permettre aux jeunes de 15-30 ans d’accéder facilement à leurs droits.

Lancée dans le Lot le 29 octobre 2020, la Boussole des jeunes lance la thématique santé bien-être pour permettre aux jeunes de 15-30 ans d’accéder facilement à leurs droits. Ce service numérique de mise en relation “recense les services disponibles pour les jeunes et facilite la mise en contact avec le bon professionnel”.

La Boussole des jeunes pour connaître ses droits

La préfecture du Lot précise que la Boussole des jeunes dans le département “ne cesse de s’étoffer et compte déjà de nombreux partenaires” sur la thématique santé bien-être : la Caisse primaire d’assurance maladie, la Mission Locale du Lot, le réseau des France services, la Maison des Familles et le Point Accueil Écoute Jeunes.

La Boussole des jeunes est “un outil internet qui permet à tous les jeunes de connaître et de saisir les droits, services et dispositifs auxquels ils peuvent prétendre localement”.

Une attention spécifique à la santé des jeunes

Au vu de l’impact considérable de la crise sanitaire sur la santé de tous et notamment sur celle des jeunes, les services de l’Etat précisent que “le non recours aux droits pour des soins de santé des mineurs s’est également accentué chez cette partie de la population”. Il est donc “nécessaire de porter une attention spécifique à cette dimension en essayant de rapprocher les jeunes des professionnels via cet outil”. Cette thématique couvre plusieurs sujets : la santé, la couverture maladie, les consommations, la sexualité, l’alimentation, les angoisses ou encore l’activité physique.

La Boussole couvre d’autres thématiques comme l’emploi ou le logement, chacune regroupant plusieurs partenaires locaux.

Plus d’informations sur le site internet de La Boussole des jeunes.

Source : communiqué de presse