Lot. Des dimanches à thème à l’écomusée de Cuzals

Cet été, l’écomusée de Cuzals (Lot), propose une journée à thème différente, tous les dimanches, du 3 juillet au 21 août 2022. Ce dimanche 24 juillet, des animations sont prévues autour des contes et légendes du Quercy.

Selon le dictionnaire Larousse, un écomusée est une institution culturelle assurant sur un territoire donné les fonctions de recherche, de conservation, de présentation et de mise en valeur d’un ensemble de biens naturels et culturels représentatifs d’un milieu et des modes de vie qui s’y sont succédé (image d’illustration). Crédit photo : JopkeB (wikimedia commons) CC BY-SA 4.0.

« Contes et légendes du Quercy, fée, drac, saints et autres merveilles », c’est le nom d’une exposition à retrouver à l’écomusée de Cuzals, dans le Lot. Elle sera notamment à visiter ce dimanche 24 juillet 2022, dans le cadre d’une journée à thème consacrée aux contes et aux légendes.

Tous les dimanches, du 3 juillet au 21 août, un thème différent est proposé. Il y aura par exemple prochainement les artisanats ruraux (31/07) et les cuisines quercynoises (07/08).

Au programme de ce dimanche 24 juillet, la visite de l’exposition, la légende de Saint Namphaise (en français et en occitan), et d’autres lectures de contes. Un petit clin d’œil sera fait au passage du Tour de France dans le Lot avec une mise en avant des femmes légendaires dans le cyclisme.

Découvrir l’écomusée de Cuzals

« Labellisé Musée de France, l’écomusée de Cuzals s’épanouit sur 20 ha du causse de la commune de Sauliac-sur-Célé. Venez partager en famille les histoires de nos campagnes dans un site unique, vivant grâce à ses démonstrations de savoir faire. Des milliers d’objets en présentation dans différents lieux illustrent l’évolution de la vie dans la campagne quercynoise » invite le site internet des musées du Lot.

Pendant la saison, l’écomusée de Cuzals donne des démonstrations des métiers et savoir-faire d’autrefois. Ce dimanche, il sera par exemple possible d’assister à la fabrication traditionnelle de sabot, du pain de Cuzals, mais aussi de découvrir le métier d’imprimeur typographe.