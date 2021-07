Cahors. Les moines en osier de retour au Courtil des Moines et à l’Enclos des Cordeliers

Trois nouveaux moines en osier ont réinvesti les jardins secrets du Courtil des Moines et de l’Enclos des Cordeliers, à Cahors.

Après le retrait il y a trois ans pour cause d’usure des anciens personnages en osier des jardins secrets du Courtil des moines (cour de l’Archidiaconé) et de l’Enclos des Cordeliers (rue Wilson, devant la chapelle du collège Gambetta), ces derniers ont été remplacés les 29 et 30 juillet 2021.

Ces trois nouveaux moines en osier sont “équipés d’outils de jardinage symbolisant le travail au jardin potager des religieux à l’époque médiévale”.

Dans le jardin du Courtil des Moines, l’un est en position debout, l’autre en position courbée pour cultiver au sol. Le troisième, debout, a investi l’Enclos des Cordeliers.

Les moines en osier au cœur de l’histoire des jardins

L’implantation de ces structures dans ces deux jardins secrets “est liée à l’histoire des lieux : les cordeliers étaient des religieux qui avaient une corde autour de la taille qui servait de ceinture (d’où le nom cordelier), et le courtil est le nom pour désigner le jardin potager qui était cultivé par les moines”.

Les trois personnages ont été conçus et réalisés par le Corrézien Olivier Ton, de l’entreprise Osier etc… spécialisée en vannerie et compositions d’architecture végétale.

Source : communiqué de presse