Vacances d’hiver dans le Lot : une sélection d’idées de sorties

Le Journal Toulousain vous propose une nouvelle sélection d’idées de sorties dans le Lot pour le dernier week-end des vacances d’hiver. Rencontre avec les dinosaures, visite à la ferme, participation à une œuvre collective et randonnée à la découverte de l’histoire de l’évolution de l’Homme… Les voici.

Remontez le temps à la découverte de l’Histoire de l’Homme pendant les vacances d’hiver dans le Lot. © Pech Merle

Des sorties dans une grotte et les vallées du Quercy

Profitez de la douceur de la météo prévue pendant le dernier week-end des vacances d’hiver pour organiser une balade en pleine nature aux abords de la grotte du Pech Merle, à Cabrerets. Pour cela, il vous faudra emprunter le parcours de la randonnée intitulée Chemin du Temps, au départ du site préhistorique. Longue de 3,5 kilomètres, elle vous offrira de superbes points de vue sur le Quercy et la vallée du Lot. En chemin, des panneaux explicatifs vous raconteront l’histoire de l’Univers, depuis le Big Bang jusqu’à la Préhistoire, en passant par la formation de notre galaxie et l’apparition de la vie sur terre.

Tant que vous êtes sur place, vous pouvez explorer les cavités de la grotte du Pech Merle, découverte il y a plus d’un siècle par des enfants du village de Cabrerets. Vous vous émerveillerez devant d’authentiques chefs-d’œuvre d’art pariétal, préservés entre ses murs depuis des millénaires. Comme par exemple une main en pochoir réalisée grâce à de la poudre d’ocre par nos ancêtres, des empreintes ou encore des dessins d’animaux. La sortie se termine par une visite du musée de la préhistoire du Quercy. Parmi les collections, vous découvrirez plus de 350 000 ans d’Histoire à travers des objets qui témoignent de la vie dans le Quercy.

Infos pratiques : Centre de préhistoire du Pech Merle, Cabrerets. Ouvert jusqu’au dimanche 5 mars de 14h à 16h. Tarifs : de 3,5 à 15 euros. Réservation en ligne.

Participez à une oeuvre collective dans le Lot

L’association locale Derrière le Hublot vous propose de participer à une expérience pour le moins originale. Un abri, qui prend la forme d’une grande boîte vitrée, a été installé au mois de juin dernier sur les hauteurs des remparts au Nord de la ville de Capdenac-le-Haut, dans le Lot. Pendant 365 jours, les habitants et visiteurs sont invités à y passer une heure, coupés de toute interaction avec le monde extérieur, au lever ou au coucher du soleil. Votre mission, en tant que “Veilleur de Capdenac”, sera d’observer attentivement le paysage pendant toute la durée de l’exercice. Vous contemplerez l’évolution de tout ce que vous pouvez voir depuis le point de vue exceptionnel : la frontière entre l’Aveyron et le Lot, la cité médiévale, les déplacements de ses habitants, le ciel, la vallée du Lot, la gare…

À la fin de votre veille, un accompagnateur vous prendra en photo devant l’abri. En participant à l’expérience, vous devez d’ailleurs accepter que ce cliché soit publié sur le site internet dédié. Aussi, vous devrez écrire vos impressions dans le Livre des Veilleurs. Celui-ci formera, un an après le lancement des Veilleurs de Capdenac, une œuvre collective où se confronteront vos différents points de vue.

Infos pratiques : Les Veilleurs de Capdenac, jusqu’au 4 juin 2023. Gratuit. Inscription en ligne.

Le Salon de l’agriculture comme si vous y étiez

Une visite dans une ferme du Lot pendant le dernier week-end des vacances d’hiver. Illustration CC Alex Devera

À l’occasion du Salon de l’agriculture de Paris, la Confédération paysanne a décidé d’organiser un événement annexe à l’échelle nationale : le “Salon à la ferme”. L’objectif est de permettre au public de découvrir tous les secrets du monde paysan et agricole. Et ce, sans avoir à se déplacer dans la capitale. Pour cette troisième édition dans le Lot, c’est Pierre Dufour, propriétaire du domaine du Vieux Chêne, qui vous ouvre ses portes ce dimanche 5 mars. Le professionnel vous proposera de commencer la journée par une visite de la ferme. Il y élève des canards depuis plus de vingt ans.

La sortie sera suivie d’une discussion sur l’avenir du foie gras paysan et de l’élevage en plein air. Ceci, alors que le secteur est plus en plus fréquemment frappé par des épidémies de grippe aviaire. Puis, le midi, vous êtes invités à participer à un repas partagé. Chaque participant devra ici ramener un plat. L’après-midi, vous pourrez profiter de l’occasion pour visiter un des plus beaux villages de France : Saint-Cirq-Lapopie. Perché sur une falaise au-dessus du Lot, il est en grande partie composé d’éléments architecturaux classés au titre de monuments historiques. Vous admirerez des maisons typiques de la Renaissance et des échoppes tout droit venues d’un autre siècle.

Infos pratiques : Salon à la ferme au Domaine du Vieux Chêne, les travers de Bogros, Saint-Cirq-Lapopie. Dimanche 5 mars à partir de 10h. Inscription au 06 81 95 07 49.

Rencontre avec les dinosaures pendant les vacances d’hiver

Des sorties auprès des dinosaures pendant les vacances d’hiver dans le Lot. Illustration. CC Mehmet Turgut Kirkgoz

Parmi les sorties à faire en famille dans le Lot : une visite au préhisto-dino parc, ouvert tous les jours pendant les vacances d’hiver. Construit chronologiquement, le parcours vous raconte l’histoire de l’évolution des espèces vivantes, de la naissance de la Terre au Néolithique. Sur votre chemin, vous croiserez 150 représentations grandeurs nature de dinosaures et autres espèces qui ont peuplé la planète il y a des millénaires. Tyrannosaure, mammouth, diplodocus, rhinocéros, vélociraptor… Ils ne manqueront pas d’impressionner les enfants. Des panneaux explicatifs placés à proximité leur donneront toutes les clés pour comprendre le mode de vie de ses animaux, leurs caractéristiques, leurs évolutions. Vous vous retrouverez également face à un gigantesque T-Rex. De cinq mètres de haut et de neuf mètres de long, il s’anime et rugit… Frissons garantis.

Enfin, la visite se terminera par une plongée dans la Préhistoire au sein du village néolithique. Vous observerez les grandes inventions de l’Homme, de la taille des premiers outils à la métallurgie. Mais aussi, l’évolution du chasseur, qui devient cueilleur, puis cultivateur. Afin de rendre l’expérience un peu plus ludique, les enfants peuvent se munir d’un livret-jeu illustré. Leur mission sera de répondre à des devinettes grâce à des informations recueillies tout au long du parcours.

Infos pratiques : Préhisto-dino parc, route de Rocamadour, Lacave. Ouvert de 10h à 18h. Tarifs : de 4,90 à 8,90 euros, gratuit pour les moins de 5 ans. Livret-jeu : 0,90 euro.