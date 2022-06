Lot : Rocamadour et Martel classés parmi les “Plus beaux villages de France”

Situés dans la vallée de la Dordogne, au nord du département du Lot, Rocamadour et Martel font désormais partie des “Plus beaux villages de France”.

Rocamadour et Martel ont rejoint la liste des 168 “Plus beaux villages de France” ce samedi 25 juin. L’association Plus beaux villages de France, qui décerne chaque année ce label prestigieux à des communes rurales atypiques de moins de 2 000 habitants sur le territoire métropolitain, a également distingué deux autres villages ce week-end, à savoir Beaulieu-sur-Dordogne, en Corrèze et Bergheim, dans le Haut-Rhin.

Dans le Lot, huit villages sont classés : Saint-Cirq-Lapopie, Autoire, Cardaillac, Loubressac, Carennac, Capdenac-le-Haut, et maintenant Martel et Rocamadour.

Rocamadour, la cité religieuse

Déjà classé Grand site d’Occitanie et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, Rocamadour est un site incontournable de la vallée de la Dordogne, dans le Lot. La spécificité du village est qu’il est agrippé sur le flanc d’une falaise qui sépare le ruisseau de l’Alzou et le causse de Gramat. Tout en haut, l’ancienne résidence des Chapelains de Rocamadour offre une vue imprenable sur les causses du Quercy. Cette dernière est construite sur les bases d’un château-fort qui protégeait autrefois le sanctuaire religieux.

En effet, Rocamadour est surtout une cité religieuse, considérée comme étant un haut-lieu de la chrétienté depuis le Moyen-Âge, notamment parce que les pèlerins y font étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un escalier de plus de 200 marches traverse les remparts du château et mène les visiteurs jusqu’aux différentes chapelles : Sainte-Anne, Saint-Blaise, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel, Saint-Louis et enfin Notre-Dame, où il est possible d’admirer la Vierge Noire.

Martel, la ville aux sept tours

Martel est également une cité de la vallée de la Dordogne. Elle est située à une vingtaine de kilomètres de Rocamadour. Ce village est un des rares du territoire français qui ne doit pas son existence à une fondation religieuse ou à une forteresse. Il a été bâti à la fin du XIème siècle car il représentait un point de convergence entre deux routes commerciales où transitaient le sel de l’Atlantique et le vin d’Aquitaine.

Martel est surnommé “la ville aux sept tours”, car elle comporte un nombre conséquent de tours qui dominent les habitations. Elle en comptait plus d’une trentaine au Moyen-Âge, et encore bien plus que sept aujourd’hui. Mais les plus connues, sont :

La tour “du Palais de la Raymondie” côté cour et “du Beffroi” côté place de la Halle

La tour de la Maison Fabri

La tour Tournemire

La Julianie (ou tour des Pénitents)

La tour des Cordeliers

La tour de l’église Saint-Maur

La tour de l’Hôtel de Mirandol

Prison, bastion militaire, vestiges de couvent… Il faut les visiter pour en découvrir toute l’histoire.