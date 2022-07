Lot. C’est quoi cette fumée et cette odeur de brûlé ?

Le Service départemental d’incendie et de secours du Lot reçoit une foule d’appels faisant part d’une odeur de brûlé et de fumée dans tout le département. Mais il y a une explication. La réponse se trouve du côté de la Gironde.

Le Service départemental d’incendie et de secours du Lot reçoit une foule d’appels faisant part d’une odeur de brûlé et de fumée. (Photo d’illustration) CC jlujuro -pixabay

Il n’y a pas de fumée sans feu, dit le proverbe. Le Service départemental d’incendie et de secours du Lot reçoit une foule d’appels faisant part d’une odeur de brûlé. Voir de la fumée. Dans un premier temps, les signalements provenaient uniquement de l’ouest du département. « Le phénomène s’est étendu progressivement. Il concerne désormais une majeure partie du département », déplore la préfecture du Lot.

Étant donné que tout événement a nécessairement une cause, car oui, il n’y a pas de fumée sans feu, un incendie a bien été identifié. Mais il ne se situe pas dans le Lot. « Aucun départ de feu de végétation n’est à signaler dans le département à cet instant », affirment les services de l’État.

La fumée de l’incendie en Gironde traverse le Lot

L’incendie se trouve en Gironde. Il s’agit du “méga feu” qui a déjà consumé plus de 20 000 hectares. La préfecture explique que « les vents d’ouest constatés depuis le début de la journée (mardi 19 juillet, ndlr) ont amené, via la Dordogne, les fumées et odeurs des incendies qui surviennent en ce moment même dans la Gironde. Ce phénomène a également été constaté dans les départements limitrophes (Dordogne, Corrèze…). »

« Le préfet du Lot appelle chacun à faciliter le travail des sapeurs-pompiers du Lot, et à ne pas encombrer les lignes téléphoniques des services de secours. Il est nécessaire de les contacter que si l’on identifie un départ de feu, et des flammes, afin qu’ils soient en mesure d’intervenir dans les meilleures conditions », insiste les services de l’État dans le département du Lot.