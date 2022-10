Appel à témoins : un homme en garde à vue après la disparition d’une jeune maman du Lot

La police nationale lance un appel à témoins après la disparition d’une habitante du Lot. La jeune femme de 20 ans passait une soirée avec des amis en Corrèze, samedi 22 octobre. Un homme est placé en garde à vue.

La police nationale lance un appel à témoins après la disparition d’une habitante du Lot. Un premier suspect est en garde à vue. Photo d’illustration. © pixabay

Justine Vayrac, une jeune femme de 20 ans, habitante du Lot, n’a plus donné signe de vie depuis la matinée du dimanche 23 octobre. La veille, cette étudiante et maman d’un enfant de deux ans a passé une soirée dans une boîte de nuit avec des amis en Corrèze. Son véhicule a été retrouvé près de là. La police nationale a donc lancé un appel à témoin sur ses réseaux sociaux lundi 24 octobre.

« De nombreux témoins ont été entendus, lesquels attestent que Justine Vayrac aurait été aperçue pour la dernière fois en compagnie d’un jeune homme, non loin de l’établissement de nuit, alors qu’elle était sortie pour s’aérer quelque temps. Cet homme serait une connaissance amicale, rencontrée quelquefois au sein de la boîte de nuit », indique le parquet du procureur de la République au tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.

L’intéressé a été placé en garde à vue mardi 25 octobre à 09h45, afin de vérifier les éléments de chronologie et de recouper les différents éléments recueillis à ce stade de la procédure.

Communiqué de presse : disparition de Justine VAYRAC le 23 octobre 2022 à BRIVE pic.twitter.com/PqgoDviCga — PR_Brive-la-Gaillarde (@PR_Brive) October 25, 2022

« Initialement menée sous le régime procédural de la recherche d’une personne disparue, l’enquête se poursuit désormais en flagrance du chef d’enlèvement et de séquestration », selon le parquet.

La jeune femme a des cheveux mi-longs, châtains et lissés. Elle a des yeux clairs, une corpulence fine et mesure 1,65 mètre, selon l’appel à témoins lancé. Au moment de sa disparition, la jeune habitante du Lot portait une robe rose pastel et des chaussures blanches de la marque Converse.

« Dans le cadre d’une procédure judiciaire, la police nationale de la Corrèze vous invite à nous communiquer tout élément susceptible de localiser Justine Vayrac âgée de 20 ans disparue dimanche matin sur la région de Brive-la-Gaillarde », écrit la police. « En cas d’information concernant la jeune majeure, merci de contacter les enquêteurs du commissariat de Brive la gaillarde au 05 55 17 46 00. »