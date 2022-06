Législatives. Vague RN et déroute de la majorité présidentielle en Occitanie

En Occitanie, les résultats du second tour des élections législatives sont sans appel pour la majorité présidentielle qui perd 60 % de ses députés et fait jeu égal avec la Nupes. En revanche, le Rassemblement national s’impose, au niveau régional, comme la première force politique de ce scrutin et envoie un nombre historique de représentants à l’Assemblée nationale.

Les résultats du second tour des élections légisilatives en Occitanie CC BY-SA 4.0 Pierre-Alain Dorange

Outre le mauvais résultat de la majorité présidentielle qui a perdu près de 60 % des ses sièges régionaux à l’Assemblée nationale, le principal événement du second tour des élections législatives en Occitanie est constitué par la vague de nouveaux élus issus des rangs du Rassemblement nationale (RN). En effet, le parti de Marine Le Pen pourra compter sur 16 députés occitans au sein de la chambre basse du Parlement. La Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) se contente finalement de 14 circonscriptions et fait jeu égal avec la coalition Ensemble, grande perdante de ce scrutin. (Les résultats des élections législatives en Occitanie, circonscription par circonscription)

Une déroute pour LREM

Malgré le soutien des partis intégrés à la coalition Ensemble, la majorité présidentielle subit un vif revers en Occitanie. En effet, le mouvement qui visait à donner une majorité à Emmanuel Macron a perdu 21 sièges dans la région. Alors que La République en Marche (LREM) disposait de 35 députés sur 49 possibles dans la région, seuls 14 de ses candidats ont finalement été élus.

Une élection historique pour le Rassemblement national

Jamais le Rassemblement national n’avait envoyé autant de députés à l’Assemblée nationale. Que ce soit à l’échelle nationale, où le parti de Marine Le Pen devrait compter autour de 80 députés, ou à l’échelle régionale ou il s’impose dans 16 circonscriptions, contre trois lors de la précédente mandature. Le RN qui était arrivé en tête dans 20 circonscriptions à l’issu du premier tour des élections législatives aura finalement fait mieux que jouer un simple rôle d’arbitre entre la Nupes et Ensemble.

La NUPES en demi-teinte en Occitanie

Avec 14 candidats élus en Occitanie (autant que Ensemble), la Nupes obtient, elle, un résultat en demi-teinte. En effet, la coalition de gauche qui se donnait comme objectif de priver Emmanuel Macron de majorité et d’imposer Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, n’aura pas réussi à devancer significativement son adversaire désigné. Notamment en raison du nombre élevé de circonscriptions remportées par le RN dans les départements du Gard et de l’Aude. Néanmoins, la coalition de gauche a plus que doublé le nombre de députés qui la représenteront au palais Bourbon. En 2017, la France insoumise et le Parti socialiste avaient respectivement emporté 3 circonscriptions dans la région.

Les Républicains, divers gauche et divers droite

Hors des trois principales formations politiques (Nupes, Ensemble et RN), peu de candidats ont réussi à s’imposer. Les Républicains, notamment, ont du compter sur Aurélien Pradié, dans le Lot, pour sauver l’honneur. Par rapport à 2017, le groupe LR, perd donc 2 députés en Occitanie. Par ailleurs, deux candidats divers gauche et deux divers droite ont également été élus, ainsi qu’un candidat de l’Union des démocrates et indépendants (UDI).

