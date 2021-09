Inventaire : l’Occitanie dispose de plus de 3000 sites naturels remarquables

Réunis pour deux jours à Bagnères-de-Bigorre, une cinquantaine de scientifiques se penche sur l’inventaire de l’exceptionnel patrimoine naturel de l’Occitanie.

Le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel est en sommet à Bagnères-de-Bigorre. Pendant deux jours, cette cinquantaine de spécialistes de botanique, zoologie, géologie ou écologie se penche sur l’exceptionnel patrimoine naturel de l’Occitanie. Dotée d’une biodiversité unique en France, 900 sites d’intérêt géologique et plus de 2 100 zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique y ont été recensés. Un inventaire que les experts doivent valider, ce mardi 28 septembre, dans la ville thermale.

L’inventaire du patrimoine naturel de l’Occitanie est accessible à tous

La vocation première de cet inventaire est informative. Il fournit également des éléments pour définir et mettre en place des démarches adaptées en faveur de la gestion et de la valorisation du patrimoine naturel. Ces données sont accessibles au grand public pour les informer sur les richesses naturelles de leur région ainsi que leur localisation cartographique. La sous-préfète de Bagnères-de-Bigorre, Bénédicte Martineau, lors de l’introduction de ces journées a insisté sur cette caractéristique de l’Occitanie, sans omettre de considérer sa vulnérabilité…

Source : communiqué de presse