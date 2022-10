Interview Coupe du monde de rugby 2023 : Mélissa et Fred

Le compte à rebours a commencé. Le 8 septembre 2023, le coup d’envoi du premier match de la coupe du monde de rugby opposant la France aux All Blacks aura lieu au Stade de France. Terre de rugby par excellence, la ville de Toulouse accueillera cinq rencontres. Pour l’occasion, le Journal Toulousain est allé à la rencontre de personnalités locales pour leur poser deux, trois questions sur l’univers de l’ovalie. Ce mois-ci, c’est le duo d’humoriste Mélissa et Fred qui nous racontent leur rapport avec le rugby…

Mélissa et Fred au stade Ernest Wallon ©Mélissa et Fred

Quel est votre rapport avec le monde du rugby ?

Mélissa : Mes ex !

Fred : J’ai longtemps été chroniqueur rugby sur France Bleu Occitanie, je connais du coup aujourd’hui pas mal d’actus insolites qui concernent cette discipline.

On parle souvent des valeurs de l’ovalie… Quelle est pour vous la valeur la plus représentative du rugby ?

Mélissa : Le partage est l’une des valeurs les plus importantes des sports collectifs, bien représenté dans le rugby.

Fred : La convivialité, j’adore cette phrase de Jean-Pierre Rives : « Le rugby, c’est l’histoire d’un ballon avec des copains autour et quand il n’y a plus de ballon, il reste les copains.»

Comment définiriez-vous ce sport ?

Mélissa : Un sport passionnant, surtout quand les joueurs sortent le calendrier…

Fred : Le rugby c’est comme tous les autres sports…, mais en mieux.

Suivez-vous une équipe en particulier ?

Mélissa : Je m’intéresse au rugby féminin en général. On a eu l’occasion, il y a quelque temps, de rencontrer certaines joueuses du Stade Toulousain pour une vidéo. Elles sont top ! Elles méritent plus de visibilité.

Fred : Le Stade Toulousain parce que nous vivons à Toulouse. Mais si nous vivions à Limoges, je crois que nous supporterions tout naturellement… le Stade Toulousain.

Mélissa et Fred… et le rugby

Quel moment rugbystique vous a procuré le plus d’émotion ?

Mélissa : La course incroyable de Christophe Dominici face à la Nouvelle-Zélande, demi-finale coupe du monde 1999, enfin je l’ai regardé en replay parce que vous vous doutez bien que je n’étais pas née… (rires) J’ai 20 ans et des poussières… Enfin ça commence à faire pas mal de poussières. Il faut que je pense à balayer !

Fred : Un paquito d’après match à Ernest Wallon entre le Castres Olympique et les joueurs du Stade Toulousain.

Quel est votre joueur de rugby favori ?

Mélissa : Jonny Wilkinson. Parce qu’il est toujours bien rasé.

Fred : J’aime beaucoup Romain Ntamack, et je rêve secrètement de pouvoir, un jour, prononcer son nom de famille à l’envers du premier coup.

Si vous étiez joueur, quel poste occuperiez-vous ?

Mélissa : Pilier. Mais pour l’instant je m’entraine surtout dans les bars…

Fred : Le poste où je serais le meilleur et auquel je pourrais apporter à l’équipe serait, pour sûr… au sein d’une bandas.

Une anecdote en lien avec le rugby ?

Mélissa : J’ai eu la chance de faire une danse enflammée avec Ovalion !

Fred : Avec un copain, dont je tairais le métier, mais qui travaille dans une grande entreprise d’aéronautique, qui fabrique des badges et des bouchons, nous avons réussi à nous introduire dans un après-match VIP, en nous faisant passer pour le traiteur.

Questions existentielles

À votre avis pourquoi le ballon de rugby est ovale ?

Mélissa : Est-ce que ça a un rapport avec les olives, quelle qu’elle soit ?…

Fred : D’où l’inconvénient d’être en week-end avec les enfants en Ariège, sinon, je vous aurais volontiers trouvé la raison sur internet…

Quel est votre juron favori pour pester contre l’arbitre ?

Mélissa : Au risque de paraître un peu vulgaire : “Chipie !” C’est mon insulte préférée en toutes circonstances (rires)

Fred : Pas d’insultes, je trouve plutôt cool les gens qui sifflent en travaillant.

Pensez-vous que le rugby est encore un sport du Sud-Ouest ?

Mélissa : Autant que le magret de canard.

Fred : Le rugby est un sport du monde… Et comme le Sud-Ouest est la capitale du monde…

Un souvenir de troisième mi-temps ?

Mélissa : Un bout d’oreille. D’ailleurs, si son propriétaire le réclame, il est sous mon oreiller ! Parce que ce qui se passe dans une troisième mi-temps, reste dans une troisième mi-temps…

Fred : Trop de Troisième mi-temps pour m’en souvenir…

Pouvez-vous citer trois noms de rugbymen emblématiques ?

Mélissa : Jonah Lomu, Dan Carter et Tana Umaga. Vous aurez compris que j’ai un petit faible pour le Haka…

Fred : Vincent Clerc, Maxime Médard et Romain Ntamack.

Et la Coupe du monde alors ?

Quel genre de spectateur êtes-vous lors d’un grand événement comme la Coupe du monde ?

Mélissa : Je suis hyper investie. Je cours, je crie, j’encourage : « Allez les petits ! »

Fred : Je me débrouille pour avoir un frigo bien organisé.

Suivrez-vous cette coupe du monde ?

Mélissa : Oui, évidemment… Mais la vraie question c’est surtout : comment je vais m’habiller ?

Fred : D’autant plus que cette année, on a la chance de compter des Toulousains parmi les ambassadeurs de la Coupe du Monde, comme Maxime Médard ou Michel Saran… Nos mamans ne sont pas peu fières…

Outre la France, quelle équipe pourrait être votre favorite ?

Mélissa : Las Vegas pour les paillettes… Mais je ne suis pas sûre qu’il y ait une équipe !

Fred : Le Pays de Galles, car voir affiché “France-Galles” m’a toujours fait rire.

A votre avis, quel sera le podium de cette coupe du monde ?

Mélissa : France, Australie et troisième dauphine : Miss Bourgogne.

Fred : Pour le podium, je pense à une structure en placo avec disons… deux ou trois niveaux. Et des numéros dessinés dessus…